 

МКБ профинансировал монгольский Голомт банк

29.06.2021, 22:28, Разное
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Заключенную сделку одобрил Международный банк экономического
сотрудничества (МБЭС), который подтвердил резервный аккредитив Голомт банка,
прогарантировав выполнение монгольской стороной своих обязательств по кредиту. Общая
сумма участия МБЭС превысила 8 млн долларов при сроке сделки до 13 месяцев.

Международный банк экономического сотрудничества активно
развивает монгольское направление, сочетая как участие в крупных
инфраструктурных проектах национального масштаба (железнодорожный транспорт,
программы зеленого финансирования), так и взаимодействие с местными банками по
поддержке сектора МСП и торговых операций.

Директор департамента торгового финансирования МКБ Наталья
Бахова обратила внимание на тот факт, что объем торговли между Россией и
Монголией в 2020 году составил 1,4 млрд долларов. «Мы заинтересованы
поддерживать внешнеторговую деятельность между странами, предлагая различные
банковские решения. Это может быть финансирование торговых контрактов через
кредитование финансовых институтов, как в случае с Голомпт банком и МБЭС, либо
через продукты, предоставляемые непосредственно экспортерам: гарантии,
аккредитивы, международный факторинг, экспортное финансирование, в том числе в
рамках государственных программ поддержки экспорта», – подчеркнула представительница
МКБ.

Московский Кредитный Банк (МКБ) — коммерческий частный банк,
являющийся по данным рэнкинга «Интерфакс-100» вторым в стране частным банком по
объему активов (по итогам I квартала 2021 года). Банк был основан в 1992 г.
Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев.

По итогам I квартала 2021 года, по данным МСФО, совокупный
кредитный портфель МКБ (до вычета резервов) увеличился на 6% и составил более 1,1
трлн руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила
87,1%, доля розничного портфеля – 12,9%. Объем корпоративного кредитного
портфеля увеличился на 5,6% – до 978 млрд руб.

Голомт банк – один из лидеров банковского сектора Монголии и
традиционный партнер Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС).



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