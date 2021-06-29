МКБ профинансировал монгольский Голомт банк

Заключенную сделку одобрил Международный банк экономического

сотрудничества (МБЭС), который подтвердил резервный аккредитив Голомт банка,

прогарантировав выполнение монгольской стороной своих обязательств по кредиту. Общая

сумма участия МБЭС превысила 8 млн долларов при сроке сделки до 13 месяцев.

Международный банк экономического сотрудничества активно

развивает монгольское направление, сочетая как участие в крупных

инфраструктурных проектах национального масштаба (железнодорожный транспорт,

программы зеленого финансирования), так и взаимодействие с местными банками по

поддержке сектора МСП и торговых операций.

Директор департамента торгового финансирования МКБ Наталья

Бахова обратила внимание на тот факт, что объем торговли между Россией и

Монголией в 2020 году составил 1,4 млрд долларов. «Мы заинтересованы

поддерживать внешнеторговую деятельность между странами, предлагая различные

банковские решения. Это может быть финансирование торговых контрактов через

кредитование финансовых институтов, как в случае с Голомпт банком и МБЭС, либо

через продукты, предоставляемые непосредственно экспортерам: гарантии,

аккредитивы, международный факторинг, экспортное финансирование, в том числе в

рамках государственных программ поддержки экспорта», – подчеркнула представительница

МКБ.

Московский Кредитный Банк (МКБ) — коммерческий частный банк,

являющийся по данным рэнкинга «Интерфакс-100» вторым в стране частным банком по

объему активов (по итогам I квартала 2021 года). Банк был основан в 1992 г.

Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев.

По итогам I квартала 2021 года, по данным МСФО, совокупный

кредитный портфель МКБ (до вычета резервов) увеличился на 6% и составил более 1,1

трлн руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила

87,1%, доля розничного портфеля – 12,9%. Объем корпоративного кредитного

портфеля увеличился на 5,6% – до 978 млрд руб.

Голомт банк – один из лидеров банковского сектора Монголии и

традиционный партнер Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС).