Скраб из морской соли и зеленый чай: 4 главных секрета красоты японских гейш

Японская культура богата традициями. Если задать вопрос о том, что примечательного люди знают о Стране восходящего солнца, многим придет на ум назвать гейш. Япония ассоциируется с эстетикой этих женщин, когда мы думаем о культуре названной страны.

У гейш была такая неповторимая красота, безупречно белая кожа, блестящие волосы и идеальный макияж. Неудивительно, что мы до сих пор восхищаемся ими. Они кажутся такими безупречными, что многие из нас думают – как они достигали такого совершенства? Что ж, если вы пытались выяснить, какие секреты красоты хранили гейши, мы поделимся некоторыми из них в этой статье.

Скраб с морской солью

Все мы знаем, насколько важно отшелушивание для здоровья нашей кожи, и, судя по всему, гейши тоже знали о его значимости. Если сейчас мы можем позволить себе скрабы на любой вкус и цвет, то раньше красавицам приходилось ориентироваться на особенности природы конкретной страны. Поскольку Япония окружена океаном (подумайте о соленой воде), ее жители нашли способ использовать этот богатый источник. Судя по всему, многие гейши применяли морскую соль в качестве скраба для тела, часто смешивая ее с чем-то вроде взбитых сливок, чтобы создать поистине роскошное и полезное средство для ухода за кожей.

Использование средств, богатых природными микроэлементами, полезно не только для сохранения красоты, но и для здоровья. Но выбирайте морскую соль с мелкими частицами. Так вы не пораните нежную кожу.

Зеленый чай

Этот напиток обладает невероятными преимуществами, такими как уменьшение воспалений кожи и избавление от токсинов в организме и порах. Гейши были известны своими очень специфическими чайными ритуалами, которые часто включали употребление зеленого чая. Говорят, что употребление именно этого напитка оказало огромное влияние на внешний вид их кожи. Считается, что они, возможно, даже создали маски для лица с использованием зеленого чая, объединив с ним такие ингредиенты, как авокадо и лимон, чтобы создать суперсильную лечебную маску.

Вы можете почувствовать себя гейшей, заварив этот напиток вечером и насладившись им в одиночестве. Если любите делать домашние маски для лица, то вместо воды для смешивания ингредиентов используйте зеленый чай.

Масло камелии

Оно было широко популярно в японской культуре на протяжении многих лет. Из-за невероятных составляющих, таких как белок и глицериды, оно помогает значительно улучшить состояние волос. Говорят, что гейши использовали это масло, чтобы сохранить волосы здоровыми и придать им великолепный блеск.

Использовать его очень просто – большинство экспертов советуют просто подогреть небольшую чайную ложку масла и пропитать ею влажные волосы. Как только вы равномерно распределите вещество, просто ненадолго заверните голову в полотенце. А через время просто вымойте ее, как обычно.

Рис

Скорее всего, вы думаете об этой крупе как о популярном ингредиенте в японской кухне, но вы когда-нибудь думали использовать ее в своих косметических процедурах?

Говорят, что гейши использовали рис в качестве маски. Это зерно известно тем, что содержит антиоксиданты, предотвращающие процессы окисления и являющиеся своеобразным щитом для организма, а также способствует выработке коллагена. Поэтому не удивительно, что его использовали. Рис часто измельчали и смешивали с мукой и, возможно, со взбитыми сливками, чтобы создать роскошную маску для лица.

Гейши всегда были известны своей безупречной красивой кожей и блестящими волосами, поэтому не удивительно, что у них обязательно была парочка секретов! Самое замечательное то, что мы можем использовать все эти уловки даже сегодня, поскольку эти удивительные женщины использовали ингредиенты, которые доступны всем нам.