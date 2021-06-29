«Что? Это гулаговский приемчик»

Генри Резник — о предложении следователя Ивану Сафронову продаться за звонок маме.

Следователь по особо важным делам ФСБ, полковник юстиции Александр Чабан склонял бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, к сделке со следствием в обмен на звонок маме. Об этом «Открытым медиа» рассказал адвокат Сафронова Дмитрий Катчев. Он пояснил, что речь шла о некоей «совместной продуктивной работе». «Следователь сказал Ивану, что он мог бы потратить целый день на Сафронова, если он готов пойти на контакт со следствием. В качестве бонуса за открытую беседу он обещал разрешить позвонить маме прямо из кабинета и побеседовать с ней», — рассказал Катчев. От этого предложения Сафронов отказался.

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Как теперь поясняет Катчев «Новой газете», единственна просьба, которая поступала от Сафронова за год нахождения в СИЗО, это возможность поздравить мать с юбилеем осенью прошлого года. «В звонке было отказано с извращенной мотивировкой — якобы Иван мог использовать разговор с мамой "для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию". Понятно, что это рычаг давления на Ивана. Эту карту следователь и попытался разыграть», — резюмирует защитник. Катчев поясняет, что

если бы Иван согласился, то это бы сработало как крючок: сегодня «плодотворная работа», а хочешь еще раз услышать голос матери, тогда завтра должен будешь что-то еще.

Адвокат Генри Резник пояснил «Новой газете», что он возмущен этим поведением следователя.

Генри Резник

адвокат

— Сложно поверить.

Если так — это мерзкий запрещенный прием.

Даже так: гулаговский приёмчик.

Да, разговор подследственного с матерью — на усмотрение следователя. Может дать, может не дать — исходя из интересов следствия.

Но здесь! Здесь-то! Он готов дать разговор в обмен на сотрудничество подследственного. То есть, никаких препятствий, реально, нет!

Так же можно отказать в еде, питье. «Поешь — когда заговоришь», — чисто гулаговские методы.

Следователь злоупотребил своими полномочиями.

Злоупотребил с одной целью — причинить боль.

Я назову это пыткой.

Этому следователю надо дать отвод.

ОТ РЕДАКЦИИ

Отметим, что Сафронов не видел мать почти год — с 7 июля 2020 года, когда он был задержан и арестован. Его мать проходит свидетелем по его делу, поэтому она не может видеться с сыном.

30 июня в 10-30 в Мосгорсуде состоится очередное заседание по продлению меры пресечения для Ивана Сафронова. Это будет первое заседание по продлению, которое будет сразу рассматривать Мосгорсуд.

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