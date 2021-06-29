 

«Что? Это гулаговский приемчик»

29.06.2021, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генри Резник — о предложении следователя Ивану Сафронову продаться за звонок маме.

Следователь по особо важным делам ФСБ, полковник юстиции Александр Чабан склонял бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, к сделке со следствием в обмен на звонок маме. Об этом «Открытым медиа» рассказал адвокат Сафронова Дмитрий Катчев. Он пояснил, что речь шла о некоей «совместной продуктивной работе». «Следователь сказал Ивану, что он мог бы потратить целый день на Сафронова, если он готов пойти на контакт со следствием. В качестве бонуса за открытую беседу он обещал разрешить позвонить маме прямо из кабинета и побеседовать с ней», — рассказал Катчев. От этого предложения Сафронов отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надеюсь, что когда-нибудь мы сможем пообщаться без стекла»

Журналист Иван Сафронов из-за стен СИЗО «Лефортово» — про правозащитницу Марину Литвинович специально для «Новой газеты»

Как теперь поясняет Катчев «Новой газете», единственна просьба, которая поступала от Сафронова за год нахождения в СИЗО, это возможность поздравить мать с юбилеем осенью прошлого года. «В звонке было отказано с извращенной мотивировкой — якобы Иван мог использовать разговор с мамой "для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию". Понятно, что это рычаг давления на Ивана. Эту карту следователь и попытался разыграть», — резюмирует защитник. Катчев поясняет, что

если бы Иван согласился, то это бы сработало как крючок: сегодня «плодотворная работа», а хочешь еще раз услышать голос матери, тогда завтра должен будешь что-то еще.

Адвокат Генри Резник пояснил «Новой газете», что он возмущен этим поведением следователя.

Генри Резник

адвокат

— Сложно поверить.

Если так — это мерзкий запрещенный прием.

Даже так: гулаговский приёмчик.

Да, разговор подследственного с матерью — на усмотрение следователя. Может дать, может не дать — исходя из интересов следствия.

Но здесь! Здесь-то! Он готов дать разговор в обмен на сотрудничество подследственного. То есть, никаких препятствий, реально, нет!

Так же можно отказать в еде, питье. «Поешь — когда заговоришь», — чисто гулаговские методы.

Следователь злоупотребил своими полномочиями.

Злоупотребил с одной целью — причинить боль.

Я назову это пыткой.

Этому следователю надо дать отвод.

ОТ РЕДАКЦИИ

Отметим, что Сафронов не видел мать почти год — с 7 июля 2020 года, когда он был задержан и арестован. Его мать проходит свидетелем по его делу, поэтому она не может видеться с сыном.

30 июня в 10-30 в Мосгорсуде состоится очередное заседание по продлению меры пресечения для Ивана Сафронова. Это будет первое заседание по продлению, которое будет сразу рассматривать Мосгорсуд.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Мнение: БДСМ-акт с девичьими скобками

14.03 / Не хочу отвечать за чужую безалаберность

04.09 / Британские ученые заявили о прорыве в поисках внеземной жизни в Млечном Пути

16.08 / Мнение: Сталинские артели

13.03 / Постановление «О красном терроре»

13.10 / Realme Q2i с поддержкой 5G и аккумулятором на 5000 мАч стоит 150 долларов

03.06 / Володин: Отказ от доллара в ФНБ укрепит суверенитет России

14.03 / Сыск по списку

11.03 / Собянин: Тоннели БКЛ будут построены в 2021 году

04.12 / Позорный “лайф” в ОДКБ: Путин устроил Пашиняну публичную порку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика