Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями

29-летняя актриса Диана Пожарская и 30-летний актер Иван Янковский впервые стали родителями. 26 июня у супругов родился сын. Его назвали в честь знаменитого деда Ивана – Олегом. Радостной новостью родители поделились в своих блогах в Instagram, опубликовав фото из родильной палаты, обнародовав сразу дату рождения, пол и имя ребенка.

Спасибо, что выбрал именно нас. Наше солнце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!! 26.06.2021, – подписала фото Диана.

Иван Янковский опубликовал те же кадры, на которых лицо малыша скрыто за смайликом, и написал:

26.06.21. Hey Boy! Mum and Dad time! @dianapozharskaya люблю тебя, ты герой и солнышко. Let’s go… El PaPi. Олег Иванович.

Иван Янковский с сыном Иван Янковский и Диана Пожарская с сыном

О романе Дианы Пожарской, известной по сериалу “Отель “Элеон”, фильму “Отель “Белград” и участию в клипе Эмина “Невероятная”, и актера Ивана Янковского российские СМИ писали еще в прошлом году, однако тогда эти слухи не были подтверждены ничем. Весной этого года стали писать, что Диана ждет ребенка, а в начале марта появился якобы ее комментарий, в котором она все опровергает и говорит, что они с Иваном – не больше чем друзья. Спустя некоторое время Диана решила отойти от собственных правил не говорить о личной жизни общественности, написав разъясняющие всё посты на своей единственной странице в соцсетях – в Instagram.