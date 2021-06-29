Аккумулятор на Windows 11 будет дольше держать заряд

Новая функция DRR (Dynamic Refresh Rate), предусмотренная в недавно представленной операционной системе Windows 11, поможет продлить время автономной работы ноутбуков. Дело в том, что данная опция позволяет экономить электроэнергию, поясняют представители компании Microsoft.

Много энергии потребляет экран, уточняют эксперты. В десятой версии Windows моно было вручную настроить частоту смены картинки, выбрав значения между 60 и 120 Гц. Как правило, единожды установив значение, пользователи затем забывали о существовании этой опции вообще.

Windows 11 позволяет делать регулировку частоты автоматически в зависимости от того, что отображается на экране. Скроллинг, например, требует максимальной частоты, а обычный набор текста – минимальной.