Сборная Англии обыграла Германию и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020

Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Голы забили Рахим Стерлинг (75-я минута) и Гарри Кейн (86). В четвертьфинале турнира сборная Англии сыграет с победителем матча между командами Швеции и Украины, который пройдет позднее во вторник. Встреча 1/4 финала состоится в Риме 3 июля, передает ТАСС.

Ранее немецкий министр иностранных дел Хайко Маас поставил ящик пива на победу Германии в матче с Англией в споре с британским коллегой Домиником Раабом.

Маас подтвердил, что проспорил коллеге пиво и заверил, что он его получит.

«Поздравляю, Доминик Рааб и Англия, с отличной победой! Немецкая поговорка гласит: долги по ставки – это долги чести или betting debts are debts of honour [та же фраза на английском]. Поэтому ты получишь свой ящик немецкого пива. Сборная (Германии), вы сражались достойно – надеюсь, (повезет) в следующий раз», – написал министр.