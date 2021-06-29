В Кремле оценили вероятность приказа Путина стрелять по кораблям НАТО

Президент РФ Владимир Путин готов любыми способами защищать страну, однако о плохих сценариях лучше даже не говорить, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос о готовности президента отдать приказ стрелять по кораблям НАТО в свете инцидента с британским эсминцем.

«Давайте не будем даже говорить о таких сценариях», – передает его слова ТАСС. Песков отметил, что «иногда слова материализуются, не дай Бог, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо».

«Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется», – подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.