 

Избитые в Ницце волонтеры Навального пригрозили чеченцам депортацией

29.06.2021, 21:44, Новости дня
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В Ницце волонтеров штаба Навального избили проживающие на лазурном берегу беженцы из Чечни. Одному из пострадавших сломали ногу, нападавших задержали, сообщил один из волонтеров штаба Вячеслав Завгородний. Но сторонники задержанных у полиции подкараулили волонтеров и избили их вновь.

«Вчера вечером новоприбывших в Ниццу волонтеров штаба Навального избила толпа чеченцев на спортплощадке. Имена волонтёров по их просьбе по крайней мере сейчас я не буду афишировать. Вчера днём четыре взрослых чеченца пришли на спортплощадку и начали по понятным, наверное, только им причинам оскорблять и выгонять спортсменов, которые занимались там спортом, наши русские ребята не смогли на это смотреть и игнорировать и попытавшись узнать по какой причине эти люди ведут себя столь агрессивно получили в ответ порцию унижений и угроз, а в конечном счёте переломы, ссадины и гематомы», – написал он в Facebook. Он сообщил, что нападавших арестовали.

Завгородний обратился к чеченским беженцам и сообщил им, что «не от хорошей жизни вы все убежали, но сейчас по вине малого процента буквально сумасшедших людей, вы все можете оказаться под угрозой депортации».

«Какие-то чеченцы (я не знаю имен, статусов – ничего – в данном случае "какие-то" "некие" – нейтральное обозначение) в Ницце избили волонтеров штаба Навального. Одному сломали ногу. Их задержали, но уже их сторонники поджидали заявителей у здания полиции и снова избили (их задержали)», – написала позже проживающая в Португалии журналистка Анастасия Кириленко. По ее словам, «конфликт начался с каким-то посторонним русскоязычным парнем, волонтеры Навального попытались успокоить конфликт и получили ссадины и переломы в итоге».

Кириленко тоже считает, что данный бытовой конфликт «ударит по самим чеченским беженцам»

Сейчас волонтеры ищут адвоката, поскольку никто из них не имеет опыта взаимодействия с правоохранительным и судебным аппаратом Франции.

Ранее экс-сотрудница штаба Навального рассказала о лицемерии лидеров оппозиции.



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