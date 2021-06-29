 

Альбина Джанабаева рассказала о перипетиях отношений с Валерием Меладзе: “Не следует поддаваться порывам”

29.06.2021, 21:42, Разное
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Популярная исполнительница Альбина Джанабаева не так давно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась с поклонниками интересными фактами из своей творческой и личной жизни. Отдельно знаменитость остановилась на нюансах семейных отношений со своим супругом – известным исполнителем Валерием Меладзе.
Стоит отметить, что звездный альянс музыкантов имеет славу, как одна из самых гармоничных и красивых семейных пар российского шоу-бизнеса. Супруги являются родителями троих детей и на протяжении брака ни разу не становились объектами каких-либо личностных скандалов, зачастую свойственных популярным селебрити. Однако, как выяснилось, в семейных “глубинках” Меладзе и Джанабаевой все не так идеально, и периодически происходят небольшие ссоры или размолвки. Впрочем, как полагает красотка, главное не давать подобным неприятным инцидентам разрастаться. “Я учусь тому, что не следует поддаваться порывам и импульсам. Не всегда получается, скажу откровенно. Валерий с удовольствием почитает эту статью! Кто, как не он, знает, какие порывы мне свойственны! И вспылить, и мгновенно завестись”, – объяснила экс-вокалистка группы “ВИА Гра”.
Изображение взято с: [email protected]
Вместе с тем, залогом крепкого брака Альбина Джанабаева считает то, что они с мужем являются как бы половинками одного целого, создавая гармоничное сочетание. Притом, по её словам, Валерий Меладзе по многим аспектам является совершенно другим человеком, нежели она сама. “С иным характером и темпераментом, восприятием и отношением к событиям. Но это же нормально. Разве бывает так, что в паре абсолютно одинаковые люди? Мы дополняем друг друга”, – резюмировала певица.

Источник: 7days.ru



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