 

На открытии Wimbledon зрители встретили овациями разработчика COVID-вакцины AstraZeneca. Видео

29.06.2021, 21:40, Новости дня
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Организаторы турнира раздали сотни бесплатных билетов ключевым сотрудникам, боровшимся с пандемией, чтобы поблагодарить их за работу за последние 18 месяцев.

Диктор перед матчем отметил важную работу, проделанную такими работниками, и подчеркнул, что именно благодаря их усилиям проведение Уимблдонского турнира стало возможным.

Среди других гостей была также Ханна Ингрэм-Мур, дочь капитана сэра Тома Мура, который собрал более £32 млн (1,2 млрд грн) для британских медиков, борющихся с пандемией. Изначально он планировал собрать £1 тыс. (37 тыс. грн). В феврале этого года он умер от коронавируса, организаторы соревнования почтили его память.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире подтвердили 181,6 млн случаев COVID-19, 3,9 млн человек умерли.

видео

Видео: Wimbledon / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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