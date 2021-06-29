Со львом и казаком, но без ангела. На сайте Верховной Рады опубликовали изображение большого герба Украины

Эскиз, за который будут голосовать народные депутаты, отличается от варианта герба художника Алексея Кохана, который был объявлен победителем конкурса на лучший эскиз большого государственного герба в 2020 году.

На гербе изображен щит с золотым трезубцем, который держат: слева – лев, справа – воин-казак с ружьем. Государственный герб Украины размещен на синем пятистороннем щите, над щитом расположено изображение короны Ярослава Мудрого.

Фото: rada.gov.ua

“Под щитом – лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой – два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета”, – отметили в законопроекте.

На эскизе, который был назван победителем конркуса, лев был изображен справа от герба, слева щит держал ангел с мечом, над ними возвышался штандарт с изображением воина-казака.

Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

В Верховной Раде 29 июня зарегистрировали законопроект “О большом государственном гербе Украины”. Зеленский определил законопроект как неотложный.

Контекст:

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года.

В Конституции указано, что главным элементом большого государственного герба является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины), но сам герб пока не утвержден.

25 августа 2020 года Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Третью премию получил коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Сварник. Вторую премию решили не присуждать никому.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было представлено авторами. По его словам, среди гербов “не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба”.

Для того чтобы Верховная Рада утвердила эскиз, нужно не менее 300 голосов.

—