Рада повысила пенсии “чернобыльцам”

Согласно принятым изменениям, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода.

Законопроект также повышает пенсии по инвалидности пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Согласно закону, во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже, чем 6000 грн для I группы инвалидности; 4800 грн для II группы; 3700 грн для III группы; 3700 грн для детей с инвалидностью.

Как поясняла в ходе обсуждения законопроекта еще к первому чтению глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в итоге для ликвидаторов с I группой инвалидности пенсия повысится с нынешних (в среднем) 12 270 грн до 16 080 грн, писала “Судебно-юридическая газета”. Для ликвидаторов со II группой пенсия повысится с 10 967 грн до 12 987 грн, с III – с 8 129 грн до 8 917 грн.

Размеры пенсий, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, установленном Кабинетом Министров, с учетом коэффициента увеличения.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, принятый закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Народные депутаты проголосовали за подписание спикером этого законопроекта, предварительно договорившись, что никаких проектов постановлений, блокирующих подписание документа, регистрировать в Верховной Раде не будут.

Контекст:

Министр соцполитики Марина Лазебная в мае говорила в эфире “Украинского радио” о законодательной разработке государственных гарантий минимальных пенсионных выплат ликвидаторам-инвалидам. По ее словам, речь шла о том, что для инвалидов I группы пенсии будут не меньше 10 тыс. грн, для II – не менее 8 тыс. грн, для III – 6 тыс. грн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте Лазебная говорила, что Министерство социальной политики работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. “Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала министр.

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