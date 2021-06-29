На сайте Apple появилась служба поддержки на украинском языке

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29.06.2021, 21:40, Новости дня
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Теперь при обращении в Apple Support украинские пользователи продуктов и сервисов компании могут получить необходимую консультацию по тому или иному вопросу на украинском языке. Ранее украинских пользователей обслуживали по умолчанию на русском языке, а владельцев американских учетных записей – на английском. 

В настоящее время на украинском языке изложена информация на основной странице раздела поддержки, а также страницах по счетам и подпискам и тому подобное. Однако некоторые ссылки до сих пор направляют пользователей на русскоязычные и англоязычные страницы.

Как рассказал ITC один из читателей, около двух недель назад при входящем звонке от русскоязычной поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться на украинском. А с 28 июня (со слов оператора службы поддержки) компания запустила полноценный заказ звонка для Украины. В то же время украиноязычный чат, судя по сайту, пока не запустили.

Контекст:

Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

С 2017 года официальным дистрибьютором Apple в Украине является компания “ASBIS Украина”. Она только завозит технику в Украине, а продают ее уже сетевые магазины.

Собственное представительство в Украине компания зарегистрировала в мае 2020 года. В марте этого года на сайте компании Apple появился украинский раздел.

Издание LIGA.net 31 мая сообщило, что Apple в этом году планирует открыть полноценное представительство в Украине. А в июне глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин подтвердил эту информацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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