В Томске пройдет выставка качественного дорожного покрытия

Во вторник, 29 июня, в Томке состоялось торжественное открытие первой в России выставки дорожного покрытия. Организатором мероприятия выступила городская администрация.

– Наша выставка — важное событие не только для Томска, но и для всей России. Идея пришла после множественных обращений жителей: они жаловались, что не видят хороших дорог, поэтому мы подготовили образцы дорожного покрытия наивысшего качества из разных стран мира: Нидерландов, Швейцарии, Японии, Москвы, Сингапура. Теперь каждый сможет посетить мероприятие со своей семьей, интересно и познавательно проведя время, — прокомментировал открытие выставки мэр города Михаил Ратнер.

Выставка продлится с 29 июня по 1 сентября, а собранные за вход средства администрация планирует потратить на ремонт пяти километров городских магистралей.

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