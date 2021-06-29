Мнение: История 3.Х1 “Подарок судьбы”
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Продолжим разбирать истории с испытания.
Но будем разбирать поживей.
И предлагаю, миксовать истории Ромы и Иры, чтобы найти их сходства, и их отличия.
Все-таки это пара, которые последние года живут в балансе, воспитывают троих детей.
Сначала разберем еще одну историю Ромы, №3, чтобы сравнить с №1.
А следом разберем историю Иры и тоже сравним. И так разберем все истории с Х1 и Х3.
Никиту с его головоломками оставим напоследок.
Когда разберем Х1 и Х3, выберем комиссию, которая будет проверять результаты участников испытания.
Самых лучших я лично проверю.
И про иллюстрации к историям отдельно хочу сказать. Участникам я озвучивала уже.
Ко всем историям иллюстрации сделала художница lemyshok Юлия Несмачнова.
Она использовала фотографии, но в основном это художественная работа.
Разбирайте задачу.
“Однажды я застрял в городе Ейске и ночью мне не давала спать свадьба, гуляющая в соседнем кафе.
Особенно доставал горластый жених.
Он сам себе все время кричал горько и еще орал:
– Давай-давай!
Гости тоже шумели, но зычный голос жениха перекрывал всех.
А еще он все время звал:
– Настюхаа! Женаа! Настюхаа!
Было жарко, кондиционера не было, приходилось держать открытыми окна и балкон.
За окном шумело Азовское море и с его стороны шел свежий бриз.
Я проиграл все деньги в казино и ждал перевода, поэтому застрял в этом приятном месте.
И вот я шлепал на себе комаров и ругал горластого дебила, который не дает мне спать.
Заинтересовавшись, как выглядит его Настюха, я вышел на балкон.
Жених был большой, даже толстый, а Настюха очень симпатична и стройна.
Я курил на балконе и рассматривал гостей. Без труда определил родителей жениха и мать невесты. Мать невесты была в коротком персиковом платье и это вдохновило меня.
Понаблюдав с балкона как Суворов за расстановкой сил, я оделся и пошел вниз.
В то время я был двинут на мистике, верил в Судьбу, поэтому загадал, что, если смогу переспать с невестой, отыграю все, что проиграл.
В кафе играла музыка, но все гости от жары танцевали на улице, поэтому я легко подвалил к матери невесты и увлек ее в танец.
Женщина смущалась, но я был решителен, поэтому вскоре мы уже кружили в энергичном танце, смесь вальса, лезгинки и ламбады.
Парный танец быстро растит близость и доверие, и скоро она призналась, что намного старше и сегодня выдает замуж дочь. А я сказал ей, что принял ее за подружку невесты.
Она позвала меня за стол выпить и пока мы выпивали, оба сошлись на том, что невеста – ангел, а жених ее не стоит.
– Где она и где он? – жаловалась теща.
– Она как с обложки, – соглашался я.
И скоро она уже сватала мне ее.
– Рома, у вас ведь в столице нет таких красивых.
И я опять соглашался.
Конечно, нет. Откуда? Нет в Москве красивых девушек, все в Ейске.
Я не боялся переборщить. Чем больше я поддакивал, тем больше она была без ума от
меня.
– Вам бы пообщаться с Настей, – говорила она. – Просто пообщаться, узнать друг друга. А
может вы оба поймете, что это ваше? Может ты жил, она жила, а вот теперь взяли и
встретились? Развод дело не сложное, а вся жизнь впереди.
– А как мы пообщаемся? – спросил я. – Разве это возможно?
– В этой жизни возможно все, Рома, – загадочно пообещала она. – Главное верить.
Она сообщила зятю, что чувствует слабость и дочь отведет ее домой, жили они недалеко.
Зять рвался с ними, но теща срочно отправила его разобраться с оплатой кафе. А в
назначенном месте, где-то в кустах, поджидал их я.
Теща моя уже успела рассказать обо мне дочке и та была красной от смущения.
– Я исполнила твою мечту? – спросила меня теща. – Вооот. А ты сомневался.
Мы с Настей смотрели друг на друга робко.
– Пообщайтесь, – властно сказала нам мать. – Прогуляйтесь до набережной.
И мы пошли к набережной. Я шел рядом на пионерском расстоянии.
– Я понимаю, что я опоздал. Я желаю тебе счастья.
– Спасибо.
– Но дружить мы сможем?
– Не знаю.
– Может быть через год ты поймешь, что зря вышла замуж…
– Может быть.
Она была смущена ситуацией, но ситуация эта была странной даже для меня.
Когда мы вышли на ветреную набережную, я взял ее за руку. Она не возражала.
– Здесь ветер, – сказал я. – Давай укрою.
Я укрывал ее от ветра, а потом просто обнял ее и прижал к своей горячей груди.
– Зачем ты это делаешь, Настя?
– Что?
– Зачем вся эта свадьба? Это же ошибка.
– Он любит меня.
– Но ты не любишь его. Тебе нужен другой человек, разве ты не чувствуешь?
– Не знаю.
– Не чувствуешь.
И тут эта тихая с виду девушка, девственница, как чуть позже выяснилось, сама поцеловала меня.
Только что я чувствовал себя Греем из «Алых парусов», но снова стал Паратовым из «Бесприданницы».
И мне не хватило совести отказаться от этого подарка судьбы.
Как судьба сделала мне подарок?”
Источник: Эволюция
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