Мнение: История 3.Х1 “Подарок судьбы”

Продолжим разбирать истории с испытания.

Но будем разбирать поживей.

И предлагаю, миксовать истории Ромы и Иры, чтобы найти их сходства, и их отличия.

Все-таки это пара, которые последние года живут в балансе, воспитывают троих детей.

Сначала разберем еще одну историю Ромы, №3, чтобы сравнить с №1.

А следом разберем историю Иры и тоже сравним. И так разберем все истории с Х1 и Х3.

Никиту с его головоломками оставим напоследок.

Когда разберем Х1 и Х3, выберем комиссию, которая будет проверять результаты участников испытания.

Самых лучших я лично проверю.

И про иллюстрации к историям отдельно хочу сказать. Участникам я озвучивала уже.

Ко всем историям иллюстрации сделала художница lemyshok Юлия Несмачнова.

Она использовала фотографии, но в основном это художественная работа.

Разбирайте задачу.





“Однажды я застрял в городе Ейске и ночью мне не давала спать свадьба, гуляющая в соседнем кафе.

Особенно доставал горластый жених.

Он сам себе все время кричал горько и еще орал:

– Давай-давай!

Гости тоже шумели, но зычный голос жениха перекрывал всех.

А еще он все время звал:

– Настюхаа! Женаа! Настюхаа!

Было жарко, кондиционера не было, приходилось держать открытыми окна и балкон.

За окном шумело Азовское море и с его стороны шел свежий бриз.

Я проиграл все деньги в казино и ждал перевода, поэтому застрял в этом приятном месте.

И вот я шлепал на себе комаров и ругал горластого дебила, который не дает мне спать.

Заинтересовавшись, как выглядит его Настюха, я вышел на балкон.

Жених был большой, даже толстый, а Настюха очень симпатична и стройна.

Я курил на балконе и рассматривал гостей. Без труда определил родителей жениха и мать невесты. Мать невесты была в коротком персиковом платье и это вдохновило меня.

Понаблюдав с балкона как Суворов за расстановкой сил, я оделся и пошел вниз.

В то время я был двинут на мистике, верил в Судьбу, поэтому загадал, что, если смогу переспать с невестой, отыграю все, что проиграл.

В кафе играла музыка, но все гости от жары танцевали на улице, поэтому я легко подвалил к матери невесты и увлек ее в танец.

Женщина смущалась, но я был решителен, поэтому вскоре мы уже кружили в энергичном танце, смесь вальса, лезгинки и ламбады.

Парный танец быстро растит близость и доверие, и скоро она призналась, что намного старше и сегодня выдает замуж дочь. А я сказал ей, что принял ее за подружку невесты.

Она позвала меня за стол выпить и пока мы выпивали, оба сошлись на том, что невеста – ангел, а жених ее не стоит.

– Где она и где он? – жаловалась теща.

– Она как с обложки, – соглашался я.

И скоро она уже сватала мне ее.

– Рома, у вас ведь в столице нет таких красивых.

И я опять соглашался.

Конечно, нет. Откуда? Нет в Москве красивых девушек, все в Ейске.

Я не боялся переборщить. Чем больше я поддакивал, тем больше она была без ума от

меня.

– Вам бы пообщаться с Настей, – говорила она. – Просто пообщаться, узнать друг друга. А

может вы оба поймете, что это ваше? Может ты жил, она жила, а вот теперь взяли и

встретились? Развод дело не сложное, а вся жизнь впереди.

– А как мы пообщаемся? – спросил я. – Разве это возможно?

– В этой жизни возможно все, Рома, – загадочно пообещала она. – Главное верить.

Она сообщила зятю, что чувствует слабость и дочь отведет ее домой, жили они недалеко.

Зять рвался с ними, но теща срочно отправила его разобраться с оплатой кафе. А в

назначенном месте, где-то в кустах, поджидал их я.

Теща моя уже успела рассказать обо мне дочке и та была красной от смущения.

– Я исполнила твою мечту? – спросила меня теща. – Вооот. А ты сомневался.

Мы с Настей смотрели друг на друга робко.

– Пообщайтесь, – властно сказала нам мать. – Прогуляйтесь до набережной.

И мы пошли к набережной. Я шел рядом на пионерском расстоянии.

– Я понимаю, что я опоздал. Я желаю тебе счастья.

– Спасибо.

– Но дружить мы сможем?

– Не знаю.

– Может быть через год ты поймешь, что зря вышла замуж…

– Может быть.

Она была смущена ситуацией, но ситуация эта была странной даже для меня.

Когда мы вышли на ветреную набережную, я взял ее за руку. Она не возражала.

– Здесь ветер, – сказал я. – Давай укрою.

Я укрывал ее от ветра, а потом просто обнял ее и прижал к своей горячей груди.

– Зачем ты это делаешь, Настя?

– Что?

– Зачем вся эта свадьба? Это же ошибка.

– Он любит меня.

– Но ты не любишь его. Тебе нужен другой человек, разве ты не чувствуешь?

– Не знаю.

– Не чувствуешь.

И тут эта тихая с виду девушка, девственница, как чуть позже выяснилось, сама поцеловала меня.

Только что я чувствовал себя Греем из «Алых парусов», но снова стал Паратовым из «Бесприданницы».

И мне не хватило совести отказаться от этого подарка судьбы.

Как судьба сделала мне подарок?”