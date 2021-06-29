Мнение: Новости сталинских репрессий. Тупые машинистки НКВД
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Продолжение препарирования фейков от архивариуса Богуславского.
Данный выпуск "Новостей сталинских репрессий" продолжает вот этот https://colonelcassad.livejournal.com/6844463.html
Аннотация:
Последние новости сталинских репрессий: дополнения к предыдущему выпуску, тупые машинистки НКВД, дело палача Ивана Нагорного, Новая Хронология историка Богуславского, архивариус грозит судом.
Что улыбнуло. Архивариус Богуславский искренне считает, что "государство Шариковых и Швондеров" должно выделять безвозмездные и безвозвратные субсидии его кинотеатру.
PS. До кучи. Про дело педофила Дмитриева из "Мемориала" https://vk.com/wall10412510_39157
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Источник: Colonel Cassad
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