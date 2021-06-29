Мнение: Рабский менталитет

Сделать прививку от коронавируса собираются 19% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Этот опрос сейчас начинают с интересом комментировать. Правда, не в СМИ, там такие темы табу.

53% участников опроса не намерены делать себе прививку в любом случае;

каждый четвёртый (25%) не знает, как ему следует поступить;

3% сограждан будут готовы привиться лишь в том случае, если это станет единственной возможностью для выезда в Сочи и на другие курорты Краснодарского края, куда с 1 августа не будет доступа для непривитых от COVID-19.

Первое возражение я уже вижу сразу — опрос нерелевантен. Но в данном случае хотелось бы увидеть данные релевантного. Любого. Думаю, что он не будет сильно отличаться просто потому, что ситуация именно такова. Главным доказательством провала вакцинной кампании является резкий переход к неприкрытому насилию со стороны режима. Будь всё менее для него печально, террор смысла не имеет.

В целом опрос интересен тем, что демонстрирует сложность задачи для режима. Половина категорически несогласных — это по определению крах поставленной задачи о вакцинации 60 процентов любой ценой. Цена может оказаться неподъемной.

При том вирус продолжает эволюционировать, и как положено, эволюция ведет к увеличению заразности, но снижению летальности. Вирус существует в программе, одинаковой для всего живого: его задача «разбросать» свой геном как можно шире. Летальность обрывает цепочки распространения со смертью носителя, а потому эволюция неизбежно будет закреплять те мутации, которые ведут к снижению летальности вируса, а значит — к его способности заражать большее число носителей.

При этом летальность для природы тоже важна: вирус оздоравливает популяцию своих носителей, убивая ослабленных. В итоге возникает динамическое равновесие, создается баланс. Жизнь — это всегда баланс.

Что это значит с практической точки зрения? То, что все эти Альфа, Бета, Дельта, Дельта плюс, появившийся недавно Лямбда — это поиск баланса, снижение летальности до относительно безопасного для человеческой популяции уровня в обмен на распространение вируса по всей планете. Проще говоря — он теперь всегда с нами. И нам нужно не бороться с ним, а сосуществовать. Как можно сосущестовать с вирусом, чья задача — уничтожение слабых? Снижать численность ослабленного населения. Здесь два пути: либо оздоравливать его через повышение личной сопротивляемости организма (ну, то есть, создание условий для здорового образа жизни), либо создать условия, когда слабые вымрут. Быстро и без проволочек. Ну вот, к примеру, в России истребление населения — это как раз реально работающая стратегия, что мы и наблюдаем в режиме реального времени.

Иначе говоря, эволюция вируса и снижение его летальности — благо для всех. Для всех, кроме тех, кто использует вирус в политических целях. Поэтому им кровь из носу нужно успеть протащить решение поставленных задач до того, как вирус перестанет даже теоретически представлять угрозу (в скобках замечу, что его угроза есть вообще величина весьма фальсифицированная)

Поэтому и спешат все эти Собянины и Путины. Им нужно успеть выполнить внешнюю базовую установку, которой они руководствуются (я не могу объяснить иначе безумные действия российской власти иначе чем исполнение каких-то внешних решений). Плюсом они пытаются решить свою внутреннюю задачу — истребление «балласта». Потребителей социальных услуг и выплат. Развелось их, понимаешь…

Мутации вируса говорят о том, что он снижает свою летальность. Но нас пугают совсем не тем, чем нужно пугать — его заразностью. Как раз повышение заразности — вполне положительный маркер, так как свидетельствует об эволюции вируса в нужном человечеству направлении. Тот же Гинцбург заламывает руки и восклицает: Дельта-вирус вызывает более агрессивное и молниеносное течение заболевания по сравнению с уханьским штаммом. Мама, боюсь! Хотя на самом деле новость-то вполне и ничего себе. Ну да, больше людей заболеет. А умрет сколько? А по сравнению с «уханьским» какая у него летальность? Гинцбург этот вопрос мастерски обходит. В стратегию информационного террора ответ на него не входит.

Раз так, значит — нужно удвоить и утроить усилия по исполнению поставленных задач. И для режима, думаю, крайне неприятной темой становится массовый масштабный бойкот медицинских мероприятий.

У нас принято сетовать на рабскую сущность и ментальность русского народа. Но в этом случае я вижу прямо противоположное: всякие европейцы-американцы, как стадо, идут не рассуждая под укол непонятных субстанций, а в России население на глубинном уровне осознает, что этого делать нельзя. Особенно под давлением, нажимом и насилием. И принимает решение вопреки всем замыслам и проектам своих убийц. И кто здесь рабская сущность?

Ответ и решение – не в сплошной вакцинации. Ответ – в создании условий для укрепления здоровья нации. Не в отдаленном будущем, а прямо сейчас. И сосредоточение усилий по лечению групп риска. Тотальные насильственные медицинские процедуры – это не решение. Или, точнее, не решение задачи по спасению населения. Это решение каких-то совершенно иных задач. И в этом смысле интересы правящей касты и населения страны (а еще шире – всей планеты) диаметрально противоположны.

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