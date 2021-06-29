Все общие деньги Омаровых – Личное мнение

Весь вчерашний вечер я думала, и что надумала? Про развод и распил имущества Омаровых думала, а надумала, что будет хорошо, если всё попилят по закону и поровну.

Вчера я писала, что мне стало жалко Ксюнделя, и от своих слов не отрекаюсь. Мне в самом деле что-то её очень жалко. И именно поэтому считаю, что Омарову следует опилить у неё половину.



Фото: Соцсети

Хочу объяснить, почему я так считаю. Это будет полезно и вам.

Допустим, что Ксюшке повезло бы выйти сейчас из брака удачно и остаться при своих деньгах, квартирах, домах.

Представили? А теперь подумаем вместе, что будет дальше.

Через полгода появится очередной Омар Терёшкин. Ксюха снова упахивается на работе, грызётся с борщовками в соцсетях, клеймит московских давалок позором, старается заработать копеечку, одеваясь на Дубровке для экономии, а мужик лежит с котом и смотрит на чьё-нибудь декольте.

Ждёт, когда его вывезут шесть раз за лето в отпуск. Устал.

Не верите? Зря. Именно так и будет, я уверена в этом.

Что ещё хуже, что усугубляет ситуацию, Ксения — далеко не девочка. Если Терёшкин был какой-никакой красавец, то Омар — уже как-то совсем не очень.

Чувствуете тенденцию? Это — возраст. А каким будет следующий — ещё ниже классом? Омаровой-то уже под/за 40 и выглядит она в нашей стране молодых красавиц так себе.

Ксюндель, не получив сейчас хорошенько по носу, как пить дать, снова вляпается в деструктивные отношения. Потому что тупо не поймёт, что её желание завести любого мужа, чтобы гордо заявить об этом на бревне лобного места — ущербно.

Есть мужчина? Есть любовь? Это прекрасно. Нет любви — зачем тебе дома какие-то штаны? Это Ксюха, пока ещё Омарова, должна уже понять в свои годы.

Чтобы понять, нужно хорошенько обжечься. Лучшего способа, чем пострадать на деньги при распиле совместно нажитого тут не придумать.

Это будет хороший урок, чтобы в следующий раз не тащить в дом кого ни попадя.

Курбан, теперь ты — иди сюда.

Ты много лет был так себе мужем, признаем это. Сделай напоследок хорошее для жены — выстави её на бабки. Ей этот урок просто необходим ради её будущего. Адвоката только хорошего найди, чтобы у Ксюхи было без вариантов выкрутиться.

И по-честному, по закону, без лишней жести всё пополам подели.

Жестоко, считаете? А я вот думаю, что хоть и жёстко это, но Ксюнделю пойдёт на пользу.

Согласны?

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