 

Настя Ивлеева прилетела в Рим без Элджея и позвала на встречу Ким Кардашьян

29.06.2021, 21:02, Разное
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Совсем недавно Италия стала одной из немногих европейских стран, которые открыли свои границы для российских туристов, так что наши и зарубежные звезды в том числе в срочном порядке собрали свои чемоданы и умчали в страну вина, пиццы и томатов. На днях в Италию прилетела супермодель Кейт Мосс с дочерью Лилой Грейс Мосс и бизнесвумен Ким Кардашьян. Теперь же в стране на одну знаменитость стало больше – туда прилетела 30-летняя блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Она снимает каждый уголок Рима как настоящий турист и буквально завалила ленты своих подписчиков фото и видео.

Боже, я до сих пор не могу поверить в то, что гуляю по одному из своих самых любимых городов ever. Только представьте, туристов практически нет, русскоговорящих граждан я пока не встретила от слова совсем, и при этом все открыто, кафешки жаждут напоить тебя просекко и накормить пастой, улицы свободны, пусто, тихо, хорошо, никаких очередей и суеты. Ощущение такое, будто весь Рим – наш! Никогда этого не забуду. Счастлива! – рассказала Настя.Видимо, Настя узнала, что Ким тоже прилетела в Рим, и захотела встретиться с одной из самых популярных блогеров в Instagram:

Мне птичка на хвосте принесла, что сама Ким Кардашьян сейчас находится в Риме. И, конечно, я не могу не отметить это событие, потому что все говорят: “Встреться с ней, встреться с ней”. Я не против, но давайте вы тоже приложите к этому усилия. Отправьте ей этот видос, – сказала она на камеру, после чего на своем фирменном английском обратилась к Ким, назвав ее и себя great woman.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Поклонники ведущей не могли не заметить, что Ивлеева улетела в отпуск без своего супруга, рэпера Элджея. 26-летний артист остался в Москве, чем снова разжег слухи о разладе в их паре. Напомние Настя Ивлеева представила свой первый полнометражный фильм. Элджей не вышел на красную дорожку, но не смог пропустить премьеру дебютной киноработы своей жены. Он прибыл в кинотеатр с букетом цветов и вдали от камер поздравил жену с премьерой, правда, весь остальной вечер они провели отдельно друг от друга. К тому же на безымянных пальцах обоих не было обручальных колец.

Напомним, о разладе в отношениях Алексея Узенюка (настоящее имя рэпера) и Насти Ивлеевой говорят уже не один месяц. По сообщениям разных СМИ и Telegram-каналов, супруги уже якобы не живут вместе и каждый из них занимается своими проектами. Однако на премии телеканала МУЗ-ТВ в начале июня и накануне они вышли в свет как ни в чем не бывало. 

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)



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