В компании Samsung анонсировали новую ОС One UI Watch

Пользователи мобильных устройств вскоре смогут полностью полагаться на автоматику в новой операционной системе, выход которой анонсировали представители корейской компании Samsung.

Речь идет о новой операционке One UI Watch, которая объединяет в себе лучшие качества уже испытанных Tizen. One UI Watch и Wear OS, поясняют в компании. Впрочем, система получит качественно новый интерфейс и будет отличаться особым удобством для пользователей.

Так, операционная система позволит не задумываться об установке самых нужных приложений. Все это будет происходить автоматически и незаметно для самого пользователя, говорят разработчики. One UI Watch сама создает нужную экосистему.