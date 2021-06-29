 

В компании Samsung анонсировали новую ОС One UI Watch

29.06.2021, 20:58, Новости дня
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Пользователи мобильных устройств вскоре смогут полностью полагаться на автоматику в новой операционной системе, выход которой анонсировали представители корейской компании Samsung.

Речь идет о новой операционке One UI Watch, которая объединяет в себе лучшие качества уже испытанных Tizen. One UI Watch и Wear OS, поясняют в компании. Впрочем, система получит качественно новый интерфейс и будет отличаться особым удобством для пользователей.

Так, операционная система позволит не задумываться об установке самых нужных приложений. Все это будет происходить автоматически и незаметно для самого пользователя, говорят разработчики. One UI Watch сама создает нужную экосистему.



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