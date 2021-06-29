 

Новая технология позволит заряжать смартфоны за пять минут

29.06.2021, 20:58, Новости дня
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Новая сверхбыстрая технология зарядки смартфонов позволит пополнять батарею мобильного устройства всего-то за пять минут. Но это вовсе не самая большая сенсация. Разработчики утверждают, что их методика зарядки никак не вредит состоянию самой батареи.

Напомним, что в экспертной среде до сих пор ведутся споры по поводу того, насколько быстро будут выходить из строя аккумуляторы гаджетов, владельцы которых постоянно используют мощные быстрые зарядные устройства.

Новая технология разработана в Кембридже. Речь идет о применении зарядки мощностью 200 Вт, которая, впрочем, не допускает даже малейшего перегрева батареи. В данный момент ученые подали заявку на регистрацию патента.



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