На Android TV и Google TV начала автоматически запускаться реклама

Недавние обновления Android TV и Google TV вызвало бурю недовольства среди владельцев умных телевизоров, о чем можно прочитать на разных форумах.

Как оказалось, патч обновления позволил автозапуск рекламы. Причем ролики воспроизводятся сразу со звуком, который в отдельных случаях сильно нарушает аудиофон в помещении.

До установки обновлений такого не было, жалуются пользователи. Они в буквальном смысле требуют возвращения к старой комфортной системе и не понимают, почему разработчики ПО создают для них такой ощутимый дискомфорт. Кстати, разработчики почему-то убрали возможность отключения звука. А в отдельных случаях демонстрация рекламных роликов учащается настолько, что невозможно смотреть основной контент.