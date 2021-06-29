 

На Android TV и Google TV начала автоматически запускаться реклама

29.06.2021, 20:58, Новости дня
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Недавние обновления Android TV и Google TV вызвало бурю недовольства среди владельцев умных телевизоров, о чем можно прочитать на разных форумах.

Как оказалось, патч обновления позволил автозапуск рекламы. Причем ролики воспроизводятся сразу со звуком, который в отдельных случаях сильно нарушает аудиофон в помещении.

До установки обновлений такого не было, жалуются пользователи. Они в буквальном смысле требуют возвращения к старой комфортной системе и не понимают, почему разработчики ПО создают для них такой ощутимый дискомфорт. Кстати,  разработчики почему-то убрали возможность отключения звука. А в отдельных случаях демонстрация рекламных роликов учащается настолько, что невозможно смотреть основной контент.



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