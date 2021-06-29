 

Рада отменила штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию

29.06.2021, 20:48, Новости дня
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Верховная рада временно отменила штрафы гражданам Украины за въезд из неподконтрольной Киеву части Донбасса через Россию.

«Штрафы отменяются на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПП (контрольно-пропускные пункты)», – цитирует пояснительную записку к законопроекту ТАСС.

Отмечается, что депутаты считают, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПП люди лишены возможности законно выехать с неподконтрольных территорий. В то же время, отмечали парламентарии, жители региона нуждаются в посещении подконтрольной Киеву территории по разным причинам, в первую очередь связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.

На данный момент въезд на Украину из неподконтрольной части Донбасса через Россию наказывается штрафом от 1,7 тыс. гривен (60 долларов) до 5,1 тыс. гривен (свыше 180 долларов).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.



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