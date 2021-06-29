Ученые сообщили об открытии нейтрализующей опасные бактерии стафилококка новой молекуле

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли открыть новую молекулу, способную нейтрализовать устойчивые к антибиотикам бактерии стафилококка. Источником обнаруженного терапевтического элемента являются листья европейского каштана.

Как объяснили медики, в традиционных случаях действие антибиотиков, убивающих стафилококковые бактерии, зачастую приводит к тому, что оставшиеся после “чистки” бактерии обретают очень большую резистентность к препаратам, и, выживая, порождают “супер-жуков”. Со своей стороны ученые, представляющие Университет Эмори (Атланта, США), обнаружили молекулу, которая имеет свойство лишь генерировать нейтрализацию действия метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA), вызывающего ряд смертельно опасных инфекций. Молекула получила название Кастанерокси А, а источником наименования стал род европейского каштана кастанея. Медики сообщили, что лаборатория научного учреждения Quave смогла выделить из растительного экстракта совокупность молекул, называемых тритерпеноидами циклоартана, показав при этом её их способность к активной блокировке вирулентности MRSA. Именно из этой группы в итоге и была выделена Кастанерокси А как самая эффективная. Примечательно, что она составляет лишь 0,0019% листьев каштана.

Терапевтическое действие молекулы уже было проверено в условиях лаборатории коллег авторов исследования, специалистов Университета Колорадо: тестирования, выполненные на коже грызунов, зараженных MRSA, продемонстрировали высокую степень подавления вирулентности бактерии, позволившей кожному покрову животных заживать с большей скоростью. “Мы закладываем основу для новых стратегий борьбы с бактериальными инфекциями на клиническом уровне. Вместо того, чтобы чрезмерно беспокоиться о лечении патогена, мы фокусируемся на способах лучшего лечения пациента. Наша цель состоит не в том, чтобы убить микробы, а в том, чтобы найти способы ослабить их, чтобы иммунная система или антибиотики лучше справлялись с инфекцией”, – заключила одна из авторов исследования, доцент Кассандра Куэйв. Материалы научной работы были опубликованы в Frontiers in Pharmacology.

Источник: fbm.ru