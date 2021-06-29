 

Ляйсан Утяшева объяснила свои оригинальные образы в кулинарном шоу: “Зачем такие рамки?”

29.06.2021, 20:46, Разное
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Популярная ведущая Ляйсан Утяшева разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой разъяснила подписчикам причину своего регулярного появления в кулинарном шоу в весьма нехарактерном для тематики наряде. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от фолловеров.
Отправной точкой признания телезвезды стали появляющиеся ранее комментарии части посетителей её микроблога, недоумевающих по поводу её внешнего вида. В частности, в рамках кухонного интерьера, являющегося неизменным для YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой “Дерзкая готовка”, красотка всегда дефилирует в нарядах, более подходящих для вечернего приема и светской вечеринки. По мнению упомянутой категории подписчиков, такая одежда является, с одной стороны, неудобной для приготовления пищи, а с другой – провоцирует мнение о некоторой “показушности” передачи. Стоит отметить, что ответ хозяйки аккаунта на указанные упреки явился скорее некоей констатацией факта, нежели оправданием. “Зачем эти рамки? Женщина может позволить себе быть такой, какой она хочет быть. И не только на кухне”, – посредством такой тирады изложила свою позицию Утяшева, завершив откровение “скобкой-улыбкой”.

Впрочем, изначально поводом для публикации послужила презентация нового выпуска шоу, в котором гостем успешной блогерши стал резидент Comedy Club Демис Карибидис. В кадрах демонстрационного ролика комик готовил какое-то эксклюзивное блюдо, попутно обмениваясь с красоткой-ведущей шутками и колкостями.
Изображение взято с: [email protected]
Примечательно, что практически все фолловеры звезды, отреагировавшие на публикацию, полностью поддержали мнение Утяшевой и признались, что именно такой “праздничный” имидж придает передачам особый шарм. Более того, кое-кто из поклонников даже заявил, что появление в кадре ведущей в кухонном халате или переднике было бы крайне неприятным и даже довольно неадекватным для образа представительницы шоу-бизнеса. За четверть суток пост набрал более 80 тысяч просмотров.



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