В Украине запускают бета-тест COVID-сертификатов

Зарегистрироваться можно по ссылке. Во время регистрации необходимо будет указать ФИО, свою операционную систему и электронную почту.

Все тестировщики получат доступ к бета-версии ковидного паспорта в течение 48 часов. Само тестирование начнется с 1 июля.

Принято участие в тестирование сможет любой украинец, получивший две дозы вакцины.

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Контекст:

В Минздраве отмечали, что COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или на портале “Дія”.

По информации Министерства цифровой трансформации, Украина финализирует техническую часть, чтобы запустить COVID-сертификаты для путешествий в приложении “Дія”. Ожидается, что в ближайшее время украинский COVID-сертификат проверят на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок.

В Центре общественного здоровья Украины сообщали, что отечественный COVID-сертификат будет действовать 180 дней, если человек полностью вакцинировался или переболел. В случае негативного ПЦР-теста срок действия сертификата составит 72 часа.

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