 

ООН может приостановить все миротворческие операции в мире

29.06.2021, 20:44, Новости дня
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Без финансирования 12 миротворческим миссиям ООН, большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке, придется прекратить свою деятельность уже 1 июля.

Глава отдела стратегии управления, политики и соблюдения требований ООН Кэтрин Поллард сообщила, что миссиям рекомендовали начать разработку планов действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если новый бюджет не будет принят.

Если крайний срок 30 июня не будет соблюден, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сможет выделить деньги на охрану активов организации и обеспечение защиты персонала и миротворцев.

По словам главы миротворческой деятельности ООН Жан-Пьера Лакруа, в такой ситуации миротворческие миссии не смогут защищать гражданское население, оказывать помощь в борьбе с COVID-19, поддерживать политические усилия и выполнять посреднические функции.

США являются самыми крупными плательщиками взноса в бюджет операций по поддержанию мира, их доля составляет 28%, Китая – 15,2%, Японии – 8,5%.

Контекст:

ООН проводит миротворческие операции в ЦАР, ДР Конго, Мали, Сомали, Южном Судане, Индии, Пакстане, Кипре, Косово, Ливане, Сирии, Израиле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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