 

ЕС не планирует отменять упрощенный визовый режим с Беларусью – журналист

29.06.2021, 20:44, Новости дня
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“ЕС об упрощении визового режима с Беларусью: “Решение о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии не подразумевает автоматического приостановления действия Соглашения об упрощении визового режима (VFA) между ЕС и Беларусью в соответствии со статьей о приостановлении в VFA”, – написал он.

EU on visa facilitation with #Belarus: “The decision to suspend the Readmission Agreement does not imply the automatic suspension of the Visa Facilitation Agreement (VFA) between the EU and Belarus according to a suspension article in the VFA.”

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 29, 2021

В мае прошлого года ЕС утвердил два соглашения с Беларусью: об упрощении визового режима и о реадмисии (согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации).

В результате стоимости шенгенской визы для белорусов снизилась с €80 до €35 и была упрощена документация, которую необходимо подавать на визу.

Контекст:

Такое заявление связано с тем, что 28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза “Восточное партнерство” из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о выходе из “Восточного партнерства” “еще одним шагом Беларуси назад”, а МИД Литвы заявил, что не признает международных решений, принятых незаконным лидером.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС готов продолжать сотрудничество с белорусами, несмотря на решения Лукашенко.

“Восточное партнерство” – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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