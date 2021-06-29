 

МКБ запустил новый паевый инвестиционный фонд

29.06.2021, 20:36, Разное
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Фонд вскоре будет представлен
на Московской бирже – правила доверительного управления фондом были
зарегистрированы Банком России 21 июня 2021 года.

Фонд будет инвестировать в
акции в соответствии с
индексом MDIVTR (Индекс Дивидендных Акций). Он представляет индекс полной
доходности акций и депозитарных расписок двадцати компаний с наибольшей
дивидендной доходностью, которые включены в состав индекса Московской Биржи.
Значения индекса рассчитываются ежедневно, ребалансировка индекса будет
осуществляться четыре раза в год.

В МКБ обращают внимание на тот
факт, что спрос на инвестиции в акции компаний, выплачивающих высокие
дивиденды, высок среди клиентов «МКБ Инвестиции», но выбор нужных инструментов
сложен для большинства из них.

«Поэтому
совместно с партнерами из SOVA Capital мы разработали специальный индекс, на который они могут ориентироваться
и формируем биржевой фонд, который позволит инвестировать в дивидендный
портфель с минимальными усилиями и затратами», – рассказал руководитель «МКБ
Инвестиции» Максим Малетин.

Московский
Кредитный Банк (МКБ) — коммерческий частный банк, являющийся по данным рэнкинга
«Интерфакс-100» вторым в стране частным банком по объему активов (по итогам I
квартала 2021 года). Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка
является бизнесмен Роман Авдеев.

«МКБ
Инвестиции» – цифровая инвестиционная платформа банка МКБ, включающая в себя в
полный комплекс услуг для частных клиентов. Она входит в ТОП-5 ведущих
операторов Московской биржи, а ежемесячный объем операций превышает 200 млрд
рублей. Компания обслуживает более 45 тысяч клиентов, суммарные активы под ее управлением
превышают 20 млрд рублей. По числу клиентов на доверительном управлении «МКБ
Инвестиции» входит в число лидеров рынка.



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