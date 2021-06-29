 

Володин и председатель альтинга Исландии обсудили межпарламентское сотрудничество

29.06.2021, 20:36, Разное
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Вячеслав Володин выразил благодарность
Стейнгримуру Йоханну Сигфуссону за то, что тот решил приехать в Москву, несмотря на пандемию коронавируса. Спикер ГД отметил, что последний раз председатель исландского парламента посещал Россию более 10 лет назад. Российский политик надеется, что такие встречи станут частыми.

Беседуя с Володиным, Стейнгримур Йоханн Сигфуссон подчеркнул, что Россия и Исландия, несмотря на конфликтные ситуации в мире, должны обсуждать темы, которые интересуют обе стороны. В ходе встречи спикер альтинга пригласил членов Госдумы в Исландию.

Говоря о развитии сотрудничества двух стран в Арктике, председатель ГД предложил исландскому коллеге создать межпарламентскую рабочую группу. Спикер альтинга отметил, что Рейкьявик выступает за сотрудничество с Москвой в этом вопросе. Стейнгримур Йоханн Сигфуссон считает, что такие темы важно обсуждать и на площадках Совета Европы.

По словам председателя Госдумы, Россия всегда готова к диалогу. Также Москва исходит из принципа отсутствия двойных стандартов и выстраивает отношения на взаимовыгодной основе, почеркнул Вячеслав Володин.



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