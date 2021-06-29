Мнение: История 1Х3: “Интеллектуал, эстет, гурман”

Ответы на предыдущую историю и эту после этого разбора опубликую, вместе.

Они интересно сочетаются.

А вот 1-я история Иры, как и обещала, миксовать с Ромиными.

Разбирайте, только давайте без штампов, без простых шаблонов, внимательно.

“Однажды женатый любовник пригласил меня на море.

Конечно, я знала, что встречаться с женатыми нехорошо и неперспективно…

Но этот был такой красивый и интересный. Он был успешный продюсер.

Интеллектуал, эстет, гурман.

К сожалению, у него было трое детей, и когда мы познакомились, он сразу предупредил,

что бросает любовниц тут же, как только они произносят слово «развод».

– Развод, – сказала я. – Ой, извини…

Он посмотрел на меня как на дуру.

Секс у нас получался хорошо. Я всегда раньше была немножечко дояркой, и поэтому

приходилось часто менять мужчин… Сначала они были хороши, а потом все хуже и хуже.

И здесь я тоже поддаивала этого симпатичного красивого мужчину. Но он был как будто

рад.

– Ира, какая же ты б…., – восхищенно говорил он.

Может быть ему нравилось это на контрасте с его хорошей женой.

– Даже если бы я был свободен, я бы на такой б…. не женился, – говорил мне он.

Хотя я ему про себя ничего не рассказывала. Он что-то чувствовал, но фактов не знал.

И кстати. Когда он спрашивал что-то обо мне, я всегда говорила, что он и так меня

обзывает б…, поэтому я ничего не расскажу.

– И не говори, если там у тебя одно б….во, – говорил он.

И вот мы поехали на море. Сначала он взял самый скромный отель, рейс эконом, я даже

подумала, какие же скупердяи все-таки эти отцы семейства. Он заметил, что я удивлена и

отчитал меня в самолете.

– Мне не нужна твоя недовольная рожа, – говорил он. – Я сейчас отправлю тебя обратно, а

себе найду первую же б… в аэропорту, без претензий.

Вот так ужасно все началось.

Но на второй день мы переехали в очень хороший отель.

Наверное это потому, что секс наш был очень хорош. И вот когда мы лежали в роскошном

номере, ели устрицы и пили шампанское, он вдруг сказал мне.

– Ты выйдешь замуж за меня?

От неожиданности я засмеялась. Мне так понравилось это. Он ведь был человек кино,

умел выстраивать неожиданные повороты…

– Что ты ржешь? Выйдешь?

– Мурр, ну конечно, – сказала я. И стала покрывать его поцелуями.

Я не думала, что он говорит серьезно. Я вообще никогда не думала, что он женится на

ком-то другом, кроме своей жены, тем более на мне. У него была такая хорошая жена и

такие сладкие дети, что их всех хотелось съесть.

Мы отдыхали дальше, выпивали, купались, съездили на фестиваль музыки, весело

проводили время.

Я была такая влюбленная и счастливая.

И вдруг он сказал.

– Ира, ты не собираешься за меня замуж?

– Ой, – сказала я. – Почему это?

Я думала, это такая игра у нас в помолвку. Он с того разговора первого несколько раз

говорил, что вот поженимся, вот родим ребенка, я поддакивала.

– Ты все время планируешь что-то без меня. Вот сейчас – про поездку к подруге осенью.

До этого говорила, что хочешь все инвестировать в… Ты мне мозги крутишь?

Что-то я ему ответила, уже не помню. Но ночью проснулась от того, что он читал мой

телефон. Там ничего особенно не было, но сам факт…

– Все кончено, – сказал он мне. – Ни о какой свадьбе не может быть речи.

Он показал мне фотографии одного моего любовника, который был до него. Это были

оочень откровенные фото…

Я опять не выдержала и засмеялась. Но больше от неловкости, чем от веселья. Ничего

веселого не было. Он кинул мне мой телефон и отвернулся.

На следующий день он стал рассказывать, что ему комфортно со мной, особенно в

постели, но в жизни тоже хорошо, и он уже спланировал, как мы будем брать его детей на

один выходной в неделю, а чаще ему все равно некогда с ними заниматься. И как я буду

им готовить вкусняшки, играть с ними. Но его беспокоит вопрос, что я такая грязная, у

меня было много мужчин до него, и он не может впустить такую женщину в свою чистую

жизнь глубоко.

Я не знала, что сказать и предложила впустить меня на ту глубину, как ему комфортно.

– Но тогда скоро ты бросишь меня, – сказал он.

– Почему же скоро, – сказала я и осеклась, поняв, что сказала глупость.

И когда мы вернулись, он ушел от жены, мы стали жить вместе и прожили не помню

точно, может быть месяцев пять…

Он был ооочень щедрым под градусом, дарил мне хорошие подарки, а протрезвев жалел

об этом. Потом жалел о том, что жалел и снова швырялся деньгами. На этой почве мы и

разошлись, потом я нашла другого мужчину. Хотя к тому времени этот уже разводился с

женой и писал мне упреки, что я разрушила его брак и выцарапала его сердце.

А как я выцарапала?”