Мнение: История 1Х3: “Интеллектуал, эстет, гурман”
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Ответы на предыдущую историю и эту после этого разбора опубликую, вместе.
Они интересно сочетаются.
А вот 1-я история Иры, как и обещала, миксовать с Ромиными.
Разбирайте, только давайте без штампов, без простых шаблонов, внимательно.
“Однажды женатый любовник пригласил меня на море.
Конечно, я знала, что встречаться с женатыми нехорошо и неперспективно…
Но этот был такой красивый и интересный. Он был успешный продюсер.
Интеллектуал, эстет, гурман.
К сожалению, у него было трое детей, и когда мы познакомились, он сразу предупредил,
что бросает любовниц тут же, как только они произносят слово «развод».
– Развод, – сказала я. – Ой, извини…
Он посмотрел на меня как на дуру.
Секс у нас получался хорошо. Я всегда раньше была немножечко дояркой, и поэтому
приходилось часто менять мужчин… Сначала они были хороши, а потом все хуже и хуже.
И здесь я тоже поддаивала этого симпатичного красивого мужчину. Но он был как будто
рад.
– Ира, какая же ты б…., – восхищенно говорил он.
Может быть ему нравилось это на контрасте с его хорошей женой.
– Даже если бы я был свободен, я бы на такой б…. не женился, – говорил мне он.
Хотя я ему про себя ничего не рассказывала. Он что-то чувствовал, но фактов не знал.
И кстати. Когда он спрашивал что-то обо мне, я всегда говорила, что он и так меня
обзывает б…, поэтому я ничего не расскажу.
– И не говори, если там у тебя одно б….во, – говорил он.
И вот мы поехали на море. Сначала он взял самый скромный отель, рейс эконом, я даже
подумала, какие же скупердяи все-таки эти отцы семейства. Он заметил, что я удивлена и
отчитал меня в самолете.
– Мне не нужна твоя недовольная рожа, – говорил он. – Я сейчас отправлю тебя обратно, а
себе найду первую же б… в аэропорту, без претензий.
Вот так ужасно все началось.
Но на второй день мы переехали в очень хороший отель.
Наверное это потому, что секс наш был очень хорош. И вот когда мы лежали в роскошном
номере, ели устрицы и пили шампанское, он вдруг сказал мне.
– Ты выйдешь замуж за меня?
От неожиданности я засмеялась. Мне так понравилось это. Он ведь был человек кино,
умел выстраивать неожиданные повороты…
– Что ты ржешь? Выйдешь?
– Мурр, ну конечно, – сказала я. И стала покрывать его поцелуями.
Я не думала, что он говорит серьезно. Я вообще никогда не думала, что он женится на
ком-то другом, кроме своей жены, тем более на мне. У него была такая хорошая жена и
такие сладкие дети, что их всех хотелось съесть.
Мы отдыхали дальше, выпивали, купались, съездили на фестиваль музыки, весело
проводили время.
Я была такая влюбленная и счастливая.
И вдруг он сказал.
– Ира, ты не собираешься за меня замуж?
– Ой, – сказала я. – Почему это?
Я думала, это такая игра у нас в помолвку. Он с того разговора первого несколько раз
говорил, что вот поженимся, вот родим ребенка, я поддакивала.
– Ты все время планируешь что-то без меня. Вот сейчас – про поездку к подруге осенью.
До этого говорила, что хочешь все инвестировать в… Ты мне мозги крутишь?
Что-то я ему ответила, уже не помню. Но ночью проснулась от того, что он читал мой
телефон. Там ничего особенно не было, но сам факт…
– Все кончено, – сказал он мне. – Ни о какой свадьбе не может быть речи.
Он показал мне фотографии одного моего любовника, который был до него. Это были
оочень откровенные фото…
Я опять не выдержала и засмеялась. Но больше от неловкости, чем от веселья. Ничего
веселого не было. Он кинул мне мой телефон и отвернулся.
На следующий день он стал рассказывать, что ему комфортно со мной, особенно в
постели, но в жизни тоже хорошо, и он уже спланировал, как мы будем брать его детей на
один выходной в неделю, а чаще ему все равно некогда с ними заниматься. И как я буду
им готовить вкусняшки, играть с ними. Но его беспокоит вопрос, что я такая грязная, у
меня было много мужчин до него, и он не может впустить такую женщину в свою чистую
жизнь глубоко.
Я не знала, что сказать и предложила впустить меня на ту глубину, как ему комфортно.
– Но тогда скоро ты бросишь меня, – сказал он.
– Почему же скоро, – сказала я и осеклась, поняв, что сказала глупость.
И когда мы вернулись, он ушел от жены, мы стали жить вместе и прожили не помню
точно, может быть месяцев пять…
Он был ооочень щедрым под градусом, дарил мне хорошие подарки, а протрезвев жалел
об этом. Потом жалел о том, что жалел и снова швырялся деньгами. На этой почве мы и
разошлись, потом я нашла другого мужчину. Хотя к тому времени этот уже разводился с
женой и писал мне упреки, что я разрушила его брак и выцарапала его сердце.
А как я выцарапала?”
Источник: Эволюция
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