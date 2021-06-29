Мнение: В тени штурма Грозного

Интересный цикл роликов посвященных событиям второй Чеченской войны, которые остались в тени штурма Грозного.

84-й разведывательный батальон и бой в Дуба-Юрте. 31.12.1999

История и ход контрнаступления чеченских боевиков в "смертельном треугольнике" в январе 2000 года

Статья на "Лост Армор" посвященная январским боям за Аргун https://lostarmour.info/articles/argun-devyatoe-i/

Кстати, админ "Серой Зоны" принимал участие в тех боях. Ниже, его личный рассказ о тех событиях.

Заглавное фото из материала посвященного участию Самарского ОМОНа в тех событиях. Снято 15 января 2000-го года, когда в городе проходила зачистка.

Читать и смотреть можно здесь http://cheshens.blogspot.com/2017/03/1999-2000.html

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