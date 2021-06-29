Мнение: Корректировка показателей

Как стало известно Дождю, федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал спускать регионам новый план по вакцинации от COVID-19. В нем федеральный центр отказывается от требования привить к 1 сентября 60% населения по всей стране. По новому плану от региональных властей требуют, чтобы к началу осени они вакцинировали хотя бы 30-35% граждан. При расчете коллективного иммунитета штаб теперь учитывает и переболевших COVID-19.

Собственно, это вынужденная корректировка, так как даже 30-35% вакцинированных могут стать неподъемной ношей для управленческой системы. Сегодня две дозы вакцины получили 10 процентов населения, причем нужно понимать, что значительная часть этих людей — это военные, полиция, бюджетники, работники госкорпораций — то есть, люди, мягко говоря, подневольные. Остальное население массово и безоговорочно бойкотирует призывы и процедуры. Причем недовольство растет пропорционально применяемому насилию.

Более чем вероятно, что и эти показатели будут корректироваться в сторону понижения — вакцинировать за два месяца нужно в два раза больше людей, чем за полгода. Причем людей, не желающих это делать. При имеющихся темпах нет никаких оснований полагать, что это число превысит 20%. Власть, безусловно, объявит это победой и достижением, тем более, что теперь понятно, в каком направлении двигаться — просто присоединять к числу вакцинированных число переболевших. А есть еще и переболевшие бессимптомно, тут вообще поле для манипуляций безбрежно. Переболевшими числятся 5 с лишним миллионов – это еще примерно 4%, а уж бессимптомных выздоровевших можно насчитать раза в три-четыре-пять больше одной левой.

Правда, нужно понимать, что режим будет просто обязан провести карательную экспедицию, чтобы люди, сумевшие выстоять в этой крайне непростой борьбе с убийцами и вивисекторами, не почувствовали, что на самом деле победили они. Так что осенью (видимо, после «выборов») нас могут ожидать новые волны террора.

—