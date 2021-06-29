Мнение: Кто заплатит за задержку СП-2, закон ЕС о сокращении выбросов и зелёная цель оправдывает средства

1. Европейцы жалуются на дорогой газ. Представляете, российский Газпром согласился нарастить поставки газа только в том случае, если газ пойдёт через свежепостроенный «Северный поток — 2». Из-за дефицита газа цены бьют рекорды, а Газпром не хочет решать за свой счёт проблемы американских колоний:

https://lenta.ru/news/2021/06/24/gazprom/

Экспорт российского газа в континентальную Европу в этом году упал примерно на одну пятую, несмотря на резкий рост спроса и истощение хранилищ. Аналитики обвиняют «Газпром» в нежелании наращивать поставки через продажи на спотовом рынке, хотя и отмечают, что компания выполняет свои долгосрочные обязательства по контрактам.

«”Газпром” просто пытается максимизировать свою прибыль. Они ведут себя как оппортунисты», — сказал изданию топ-менеджер одной немецкой энергетической компании. Ряд экспертов уверены, что действия «Газпрома» — это попытка давления на страны ЕС, чтобы те одобрили проект газопровода «Северный поток-2».

Жалобы европейцев — чёткий сигнал, что мы всё делаем абсолютно правильно. Следует продолжать в том же духе: будет приятно компенсировать убытки, вызванные европейскими газовыми пакостями прошлых лет, именно за счёт тех, кто активнее всего пакостил.

2. Зелёная идеология объединила Евросоюз:

https://lenta.ru/news/2021/06/28/green/

Страны Евросоюза окончательно одобрили закон, который делает обязательным выполнение целей по выбросам парниковых газов членами организации. Как передает Reuters, директивные органы ЕС готовят новый огромный пакет мер по борьбе с глобальным потеплением.

Европейский парламент и входящие в Евросоюз страны в апреле достигли соглашения по климатическому закону. Они условились, что к 2030 году необходимо сократить чистые выбросы на территории ЕС на 55 процентов относительно 1990 года, а к 2050-му избавиться от них совсем. Таким образом, Брюссель фактически заставит страны Европы сделать национальные экономики более зелеными.

28 июня закон одобрили министры 27 государств, за исключением воздержавшейся Болгарии. «Окончательное решение [относительно климатического закона] не отражает нашу национальную позицию», — заявил пресс-секретарь правительства Болгарии, не уточняя никаких подробностей. Однако подчеркивается, что обозначенные цели применяются к общим выбросам в ЕС, а не являются обязательными требованиями к каждой стране.

Как страны ЕС будут делить между собой обязательное снижение выбросов, непонятно. Возможно, вскоре мы увидим грандиозные политические баталии на эту тему.

3. Виктор Мараховский пишет:

https://t.me/vmarahovsky/1918

…Мне кажется, ув. друзья, есть нечто символичное в том, что для борьбы с нефтью в нашем мире нужно нанять самолёт (летающий не на пыльце фей), сбросить с него парашютиста (планирующего на парашюте, не сплетённом вручную из натуральных материалов женщинами австралийского племени) и, слегка покалечив пару человек, воткнуться в стадион.

На практике зелёная борьба с гиперпотреблением оборачивается почему-то только превращением гиперпотребления в занятие элитное и эксклюзивное.

– Ваша Грета красиво проплыла на яхте, чтобы не летать, но для обеспечения этой поездки целую бригаду на самолётах взад-назад гоняли.

– Это другое. Зато она изменила общественное мнение, и теперь многие обычные люди стали меньше летать.

– Ваш Гейц сам ест мясо, у его дочи целая конюшня – а остальным он рекомендует покупать его постмясо и убивать коров.

– Это другое. Зато он меняет общественное мнение, и теперь многие обычные люди начали есть меньше мяса.

…Почему мы удивляемся после этого тому, что самые истошные агитаторы за социальное равенство подняли за последние годы кучу миллиардов и эффектно уходят от налогов.

У них у всех есть справка о том, что они сделали для равенства столько, что получили проездной в мир исключений.