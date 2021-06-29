Когда распадается сожительство – Личное мнение

Анастасия Решетова, она же — Тиматева, опубликовала пост, в котором попыталась создать иллюзию того, что у неё есть выбор, с кем будет отдыхать её сын.



Фото: Соцсети

В этом посте всё пропитано прекрасными иллюзиями наивной Насти: от начала и до конца.

Уже в первом предложение Решёткина делится с нами своей иллюзией того, что у неё с Тимуром Юнусовым была семья.

Настя, сожительство — это не семья, а отказ мужчины жениться на женщине.

В общем, читайте Настину писанину и наслаждайтесь. Потом обсудим.

Когда распадается семья, то не сразу осознаёшь все последствия этого события. Похоже, реальное осознание этого ко мне пришло только сейчас, когда речь зашла о том, с кем ребёнок должен проводить время в отпуске. С одной стороны, я очень радуюсь когда Ратмир проводит время с Папой, они оба очень тянутся друг к другу. Ратмир часто его вспоминает и видно что любит и всегда ждёт встречи. А с другой стороны, я как представлю , что я целый месяц не увижу своего ребёнка и он явно будет звать и искать меня, но по факту ему сейчас не доходчиво объяснишь где мама, почему ее резко не стало рядом. Поэтому, сейчас предстоит сложный выбор: давать ли возможность малышу отдохнуть с отцом, при этом отделившись от мамы на месяц, либо я сама , как обычно, организую ему отдых и уже когда Ратмир станет чуть старше, то тогда будет отдыхать и с Папой тоже. Что думаете на этот счёт? Как решали этот вопрос ?) И что говорят детские психологи ?..

Помимо того, что Решёткина пытается убедить себя и вас в том, что у них с Юнусовым была семья, она ещё и фантазирует на тему того, что может и не отпустить сына на отдых с отцом.

Ну, как с отцом. Не только с отцом.

Там, разумеется, будут и Симона, и дочь Тимати от Шишковой и, возможно, сама Шишкова, и, скорее всего, новая наложница.

Шишкова и Симона — в хороших отношениях. Именно поэтому когда Тимати уже жил с Решетовой, Алёну на отдых позвали. Я даже когда-то писала пост об этом их дружном отдыхе на яхте: Тимур, Симона, Шишкова, Решетова и дочка Тимура и Решетовой. Все вместе! И родственники, и сожительницы: и бывшая, и на тот момент настоящая.

Тогда Алёне не пришлось расставаться с дочкой, отпуская её на отдых с отцом. Она и сама отдохнула. Симона позвала.

А вот Настю валиде-султан звать не хочет, а, значит, той придётся отдать сына. На месяц. К Симоне и Алёне.

Единственный шанс Решетовой не расстаться с сыном заключается в том, что самой Симоне мальчик не особенно-то и интересен. По-моему, она больше любит внучку, которую ей родила Алёна Шишкова.

В общем, нет у тебя Настя выбора. От слова «совсем». Сиди и жди, что постановит Симона.

Даже жалко тебя.

Бывали в зависимости от свекрови? Как себя при этом ощущали? Чем дело кончилось?

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