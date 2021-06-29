У томатов убираем, в кабачки добавляем. Простое удобрение для образования большого количества плодов

Подкормка кабачков в период цветения очень важна. От нее зависит количество завязей и урожайность. В это время растение нуждается в калии – это вещество способствует плодоношению. В статье мы расскажем о простом калийном удобрении, которое вы можете сделать сами. Все необходимое для его приготовления вы найдете на грядке с помидорами.

Чем полезны листья помидоров

Томатная ботва богата калием, азотом, витаминами и органическими кислотами. Эти вещества необходимы кабачкам во время цветения. Они способствуют формированию большого количества завязей. Удобрение также помогает получить плоды правильной и красивой формы.

Если после пасынкования у вас остаются обрезанные томатные листья, то не выбрасывайте их. Они пригодятся вам для подкормки кабачков в период цветения.

Готовим подкормку

Хорошо высушите листья, срезанные с томатных кустов. Затем порубите их на мелкие кусочки. Положите их в банку и залейте небольшим количеством воды из-под крана.

Поставьте емкость с настоем в затемненное место. Через пару дней добавьте в жидкость немного куриного помета. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Выдерживайте раствор в темном месте еще двое суток. Затем разбавьте удобрение достаточным количеством воды. Подкормка для кабачков готова!

Применение

Эту подкормку следует вносить в солнечную, теплую, но не жаркую погоду. Помните, что кабачок – довольно нежный и капризный овощ. Если вы удобряете его в сильную жару, то корневая система не сможет усвоить питательные элементы.

Результат применения этой подкормки вы заметите спустя несколько дней. Грядка с кабачками покроется большим количеством цветов, из которых в будущем сформируются плоды.

Заключение

Удобрение из листьев томатов – полезная и безопасная подкормка. Помидорная ботва содержит не только питательные вещества, но и соланин. Это химическое соединение имеет инсектицидные свойства. С помощью такой подкормки вы не только получите большое количество завязей, но и отпугнете от кабачков насекомых-вредителей.