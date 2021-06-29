Ресторан дома: брускетта с авокадо, вареным окороком и яйцом пашот
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Рецептом хрустящей брускетты с авокадо, рикоттой, яйцом пашот, вареным окороком и вялеными томатами с HELLO.RU поделился бренд-шеф сети ресторанов итальянской кухни Scrocchiarella Алессио Джини. Хруст чиабатты, маслянистость мякоти авокадо, соленость маслин и высушенных на солнце томатов, политых кремовым желтком – в этом тосте есть все!
Ингредиенты (на 2 порции):
- Цельнозерновой хлеб / чиабатта – 2 больших ломтика
- Рикотта – 45 г
- Авокадо – 1 шт
- Вареный окорок – 40 г
- Яйца – 2 шт
- Вяленые томаты – 10 г
- Таджасские маслины – 5 г
- Зеленое масло – 5 мл
Способ приготовления:
1. На тарелку выложить ломтики поджаренного домашнего цельнозернового хлеба или чиабатты.
2. Намазать на хлеб рикотту тонким слоем, далее размять авокадо вилкой и выложить крем из авокадо поверх рикотты.
3. Отварить яйцо до состояния пашот (2-3 минуты) и выложить его сверху, окружив тонкими ломтиками вареного окорока.
4. Украсить тост рублеными вялеными томатами, маслинами и микрозеленью. Сбрызнуть зеленым маслом – для него смешайте оливковое масло с измельченной петрушкой или базиликом.
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