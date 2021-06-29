 

Ресторан дома: брускетта с авокадо, вареным окороком и яйцом пашот

29.06.2021, 20:06, Разное
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Рецептом хрустящей брускетты с авокадо, рикоттой, яйцом пашот, вареным окороком и вялеными томатами с HELLO.RU поделился бренд-шеф сети ресторанов итальянской кухни Scrocchiarella Алессио Джини. Хруст чиабатты, маслянистость мякоти авокадо, соленость маслин и высушенных на солнце томатов, политых кремовым желтком – в этом тосте есть все!

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Цельнозерновой хлеб / чиабатта – 2 больших ломтика
  • Рикотта – 45 г
  • Авокадо – 1 шт
  • Вареный окорок – 40 г
  • Яйца – 2 шт
  • Вяленые томаты – 10 г
  • Таджасские маслины – 5 г
  • Зеленое масло – 5 мл

Способ приготовления:

1. На тарелку выложить ломтики поджаренного домашнего цельнозернового хлеба или чиабатты.

2. Намазать на хлеб рикотту тонким слоем, далее размять авокадо вилкой и выложить крем из авокадо поверх рикотты.

3. Отварить яйцо до состояния пашот (2-3 минуты) и выложить его сверху, окружив тонкими ломтиками вареного окорока.

4. Украсить тост рублеными вялеными томатами, маслинами и микрозеленью. Сбрызнуть зеленым маслом – для него смешайте оливковое масло с измельченной петрушкой или базиликом.



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