Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем посетили матч сборной Англии на Евро-2020

С такой поддержкой сборная Англии не имеет права сегодня проиграть! Около часа назад на стадионе Уэмбли началась битва между сборными Англии и Германии в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. После первого тайма счет 0:0, но английские фанаты не теряют надежды на разгромный счет. В числе 45 тысяч болельщиков оказались и члены британской королевской семьи: принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые взяли с собой на игру старшего сына, 7-летнего принца Джорджа.

Принц Уильям, как Президент Футбольной Ассоциации, не мог пропустить столь значимый для Соединенного Королевства матч. Он появился на публике в классическом темном костюме и полосатом бело-красно-синем галстуке – в цветах британского флага. Герцогиня Кембриджская сделала ставку на “красное” и надела алый пиджак на белый топ, а также черные брюки. Их сын Джордж, для которого этот выход в свет стал первым за очень долгое время, выглядел словно уменьшенная копия своего отца: на нем тот же пиджак и полосатый галстук.

На той же VIP-трибуне папарацци запечатлели еще двух известнейших англичан: экс-футболиста, а ныне владельца собственного футбольного клуба Дэвида Бэкхема и музыканта, певца Эда Ширана.

Напомним, еще сегодня днем принц Уильям находился в Шотландии: в Глазго герцог Кембриджский посетил судостроительную верфь и узнал о ходе строительства главного фрегата проекта Type 26 для Королевского флота Великобритании. А вчера он вместе с королевой Елизаветой II посетил завод AG Barr в городе Камбернолд, специализирующийся на производстве культового безалкогольного напитка Irn-Bru. Ее Величество приняла участие в открытии нового цеха и вместе с принцем Уильямом осмотрела обновленные производственные помещения.