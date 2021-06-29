 

В РФ начали производить высокотехнологические столы для переговоров

29.06.2021, 20:02, Новости дня
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Новая продукция, производство которой началось в России, поможет организовывать важные онлайн-переговоры. Речь идет о высокотехнологических столах стоимостью по 649 тыс. рублей.

Название продукта – Tabula Sense Zoomer. К его разработке были привлечены инженеры из компаний Jabra и Samsung. Стол будет в базовом варианте оснащен все необходимым оборудованием, которое необходимо для работы и управления компаниями в онлайн-режиме.

Как пояснил разработчик, для создания стола понадобилось шесть месяцев. Размеры столешницы на нем составляют 225 на 140 см. таким образом, за ним комфортно смогут разместиться до пяти человек. В центре установлен новейший монитор «Самсунг» с диагональю экрана 48,9 дюйма.



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