В РФ начали производить высокотехнологические столы для переговоров

Новая продукция, производство которой началось в России, поможет организовывать важные онлайн-переговоры. Речь идет о высокотехнологических столах стоимостью по 649 тыс. рублей.

Название продукта – Tabula Sense Zoomer. К его разработке были привлечены инженеры из компаний Jabra и Samsung. Стол будет в базовом варианте оснащен все необходимым оборудованием, которое необходимо для работы и управления компаниями в онлайн-режиме.

Как пояснил разработчик, для создания стола понадобилось шесть месяцев. Размеры столешницы на нем составляют 225 на 140 см. таким образом, за ним комфортно смогут разместиться до пяти человек. В центре установлен новейший монитор «Самсунг» с диагональю экрана 48,9 дюйма.