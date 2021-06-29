В Apple перечислили опасные электронные устройства

Эксперты компании Apple признали, что целый ряд электронных устройств несут реальную угрозу для людей, которые используют кардиостимуляторы. Список этих гаджетов опубликован на сайте самой компании-производителя.

Проблема в том, что некоторые устройства оснащены магнитами. Именно они и несут потенциальную опасность, что при сближении с кардиостимулятором нарушит нормальную работу последнего. Кроме того, опасность создает электромагнитное поле вокруг самого устройства.

Кстати, в список потенциально опасных попали смартфоны iPhone 12, а также фирменные планшеты iPad. Однако разработчик утверждает, что их всего лиши нужно держать от кардиостимуляторов всего-то на расстоянии не менее 15 сантиметров.