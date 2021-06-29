 

В ОНФ объяснили необходимость создания единого штаба волонтерских организаций

29.06.2021, 19:52, Новости дня
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Создание единого волонтерского штаба на базе уже существующих добровольческих организаций позволит оказывать помощь нуждающимся в период нового роста заболеваемости коронавирусом более эффективно, – сказала газете ВЗГЛЯД сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева, комментируя итоги совещания волонтерских и молодежных объединений с «ЕР» по активизации противопандемийной работы.

«Консолидация усилий общественников и такой мощной политической силы  как «Единая Россия» существенно усилит эффект работы волонтеров на антиковидном фронте. «Единая Россия» – мощная политическая сила, которая имеет региональные представительства, представительства в законодательных собраниях. И то, что партия выступила с такой инициативой – большое подспорье для  общественно-волонтерских организаций» – считает Цунаева.

По мнению сопредседателя ОНФ, создание централизованного штаба позволит оказывать нуждающимся помощь более эффективно. «Общественники имеют свои источники информации, партия – свои. Важно, чтобы они объединились, и та помощь, которая направляется со стороны благотворителей, со стороны общества, шла именно туда, где она действительно нужна», – отметила Цунаева.

По ее словам, в нынешний сложный и важный для страны период возникла необходимость объединения крупнейших волонтерских организаций для оказания помощи нуждающимся.  «А участие в этом главного «антиковидного» доктора страны Дениса Проценко свидетельствует о необходимости такой помощи и для медицины», – добавила собеседница.

Во вторник в «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба на базе уже существующих добровольческих организаций. В него вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России». Волонтеры в период роста заболеваемости коронавирусом будут оказывать помощь нуждающимся, а также медучреждениям.

Ранее главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко выразил благодарность волонтерам. «Мы ощущаем резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. Для руководителя госпиталя понимание, что у него за спиной стоит такая мощная сила, как волонтеры, это понимание, что есть крепкая стена, на которую можно опереться», – сказал Проценко. По его словам, опыт активистов будет востребован в преодолении пандемии коронавируса.



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