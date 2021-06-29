 

Создатели «Спутник V» объяснили разницу между эффективностью вакцины и активностью антител

29.06.2021, 19:52, Новости дня
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Показатели эффективности противокоронавирусных вакцин и показатели активности антител – не одно и то же, пояснили разработчики «Спутник V».

Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых «Спутником V» – примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%.

«Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса», – пояснили разработчики РИА «Новости».

Они добавили, что подобный уровень обеспечивает защиту от индийского штамма «дельта», это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ приходятся на индийский штамм.



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