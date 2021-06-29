 

Главы МИД Германии и Британии поспорили на ящик пива по поводу исхода матча на ЧЕ

29.06.2021, 19:52, Новости дня
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Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас поставил ящик пива на победу Германии в матче с Англией в споре с британским коллегой Домиником Раабом.

«Как насчет небольшого пари, Доминик Рааб? Я и мой британский коллега соглашаемся почти во всем в международных делах, но не тогда, когда речь заходит о футболе. Победитель Анг-Гер получит ящик пива», – сообщил Маас в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Германия семь игр подряд не проигрывала британской сборной на стадионе «Уэмбли», где проходит матч 1/8 чемпионата Европы.

Напомним, сборная РФ по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире.



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