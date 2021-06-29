Ученые пытаются объяснить стремительное покраснение Плутона

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29.06.2021, 19:50, Разное
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Учёные со всего мира пытаются объяснить стремительное покраснение поверхности Плутона. Они выдвигают теории, но доказательств ни одной из них пока нет.
Когда космический аппарат NASA пролетел возле планеты и смог передать на Землю фотографии поверхности в хорошем разрешении, то у учёных сразу же возник ряд вопросов о цвете Плутона. Он оказался куда более красным, чем предполагалось изначально. Мари Файоль со своей командой из Технологического университета Делфта попыталась воссоздать этот цвет в лабораторных условиях. Для этого эксперты использовали молекулы толины. Именно они, в теории, взаимодействовали с космическими лучами и метаном в атмосфере Плутона, окрашивая небесное тело в тёмно-красный цвет. В ходе эксперимента исследователям не удалось добиться аналогичного цвета и даже при соблюдении всех необходимых условий, окрас разительно отличался. Таким образом теория о толинах не подтвердилась.

Научное сообщество сразу же принялось обсуждать, чем может быть вызвано покраснение Плутона. Одна из наиболее правдоподобных теорий не исключает толины из списка причин, но добавляет помимо этого пористую структуру самой планеты. Вероятнее всего именно из-за взаимодействия материи и куда большего числа толинов у планеты появляется такой странный цвет.

Источник: boda.su



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