Капитан 1-го ранга Михаил Ненашев предположил, что эсминец Defender хотел спровоцировать войну

Капитан 1-го ранга Михаил Ненашев высказал свое мнение относительно целей эсминца Defender. Бывший военнослужащий уверен, что таким образом Британия пыталась спровоцировать войну.

Провокацию корабля королевского флота Британии сейчас обсуждают все мировые СМИ. 23 июня эсминец HMS Defender приблизился на минимальное расстояние к мысу Фиолент в Крыму без получения разрешения на это у Российской Федерации. В ответ на подобную выходку российские пограничники сделали серию предупредительных выстрелов и сбросили несколько бомб по курсу следования судна с истребителя Су-24М. После этого корабль наконец-то покинул зону, однако позже стало известно о найденных днем ранее в Британии засекреченных документах. В них шла речь и о планах совершения провокации с использованием эсминца.

Инцидент вызвал международный скандал, его обсуждают во всем мире, причем целый ряд зарубежных политиков приняли сторону России. Свое мнение о ситуации высказал и капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев, с его слов, провокация в Черном море могла стать стартом настоящей катастрофы. Из-за необдуманных и опрометчивых действий Великобритании могла начаться полномасштабная война.

В пример Ненашев привел военный конфликт 1980-х годов, когда из-за потопленного британского корабля Sheffield началась война Соединенного королевства и Аргентины. Получается, что и сейчас, спустя 30 лет, британское правительство не научилось ценить своих граждан и готово было пожертвовать их жизнями ради провокации. Если бы РФ потопила эсминец, в Европе вспыхнула бы новая война. Стоит отметить, что аргентинцы, некогда одной ракетой пустившие на дно морское судно британской флотилии, относятся к РФ очень доброжелательно. Ненашев уверен, что причиной этого стала твердость властей РФ, смело дающих отпор НАТО. Что же до характеристик HMS Defender, то они, уверен капитан запаса, сильно преувеличены.

Источник: www.osnmedia.ru