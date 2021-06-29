Ядохимикаты, тяжелые металлы и мор рыбы. Аудиторы назвали экологическое состояние Днепра катастрофическим

Палата провела аудит эффективности выполнения мероприятий по развитию водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года. Ответственный за проведение аудита – член Счетной палаты Виктор Богун.

Аудит показал, что качество воды в реке ухудшается. Последние проведенные исследования выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, веществ, которые используется в парфюмерии, – синтетического мускуса, тяжелых металлов (цинка и меди), а также ртути.

Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые осуществлялись при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое, считают в Счетной палате.

На экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды направили только 4,2 млн грн. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей среды и обеспечения развития информационных систем экологического менеджмента. В то же время, использование бассейна реки за 2017–2020 годы принесло более 100 млрд грн в госбюджет.

В Счетной палате предупреждают, что если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость полной очистки бассейна, а расходы на это могут в 2 тыс. раз превысить предусмотренные.

Контекст:

В марте прошлого года экологи предупреждали о другой опасности, связанной с Днепром. Украинский эколог Александр Соколенко говорил, что часть Левобережной Украины может затопить из-за строительства коттеджей на дамбах Киевского и Каневского водохранилищ реки Днепр.

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