 

“Это работает”. Маричка Падалко рассказала, как похудеть, даже если отчаялись привести себя в порядок к лету

29.06.2021, 19:48, Новости дня
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45-летняя телеведущая, мать троих детей заверила, что опробовала этот способ на себе. “Так вот, я вам скажу, что это работает даже с теми, кто так непросто прощается с килограммами, как я”, – написала Падалко на своей странице в Instagram и поделилась советами, которые ей в свое время дал профессиональный диетолог.

Основное правило, по словам ведущей, существенно снизить потребление углеводов, даже полезных.

“В частности, я убрала фрукты, оставила либо чашку клубники (это ягода), либо одно маленькое кислое [яблоко] “симиренко” в день. Убрала каши, даже такие “белковые”, как киноа. Перестала есть даже рисовые хлебцы, которые были у меня альтернативой хлебу”, – объяснила Падалко.

Он подчеркнула, что также нужно сказать “категорическое нет” всем сухофруктам в рационе.

В итоге, по словам Падалко, в рационе у вас останутся: яйца, зеленые салаты, огурцы, иногда помидоры, масло для заправки салатов, разные семена и немного орешков. Плюс мясо птицы, рыбы, морепродукты и субпродукты.

Она также акцентировала внимание, что надо будет гораздо больше пить в течение дня.

“Еще одна вещь, которой мы пренебрегаем, это уровень кортизола – гормона стресса. […] пока он высокий, никакой жир расщепляться не будет. Измерить его даже в лабораторных условиях довольно сложно, поэтому если исходить из того, что он у вас повышен, то надо помнить, что его повышает еще больше и на что вы можете повлиять. Кофе! Я последние недели ходила, как по замкнутому кругу: много работаю, мало сплю, пью много кофе … Если что-то из этой цепи можно удалить, вам станет легче”, – подытожила Падалко.

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A post shared by Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Контекст:

Падалко родилась в 1976 году в Киеве. В 1998 году окончила Киевский лингвистический университет по специальности английский и немецкий языки. С июня 2002 года работает ведущей на “1+1”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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