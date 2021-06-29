 

“Будете – не будете, надо готовиться”. Лукашенко дал совет тому, “кто будет стоять на его месте”

29.06.2021, 19:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видео выступления опубликовал Telegram-канал “Пул Первого”.

“Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И к этому надо готовиться. Будете – не будете, надо готовиться. Учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо”, – посоветовал Лукашенко.

Он отметил, что всегда учился на отлично.

Лукашенко рекомендовал выпускникам вузов “не спешить покидать свою страну и бежать на земли обетованные, теплые, якобы самые-самые счастливые”.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Медведчук заявил о «невиданном наступлении на свободу слова» властями Украины

02.07 / Конгрессмен Маккол: Путин устроил «фиктивное голосование», чтобы удержаться у власти

25.06 / Выходец из Сомали зарезал трех человек в Германии

23.09 / Трампу приписали мнение об отсутствии инициативы у чернокожих в США

28.05 / В Госдуме отреагировали на призыв ЕС немедленно освободить осужденных за терроризм в России

30.06 / США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

17.01 / Названо число ворвавшихся в Конгресс США участников беспорядков

05.03 / Вышла новая видеокарта Radeon RX 6700 XT от AMD

02.11 / В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели 9,8 тыс. человек

15.11 / Трамп: Байден победил на выборах, потому что они были сфальсифицированы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика