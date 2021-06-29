Центр вакцинации в Киеве будет работать пять дней подряд

Вакцинация будет проходить с 30 июня по 4 июля. Записаться на нее можно онлайн по ссылке. Прививать граждан будут китайской вакциной CoronaVac.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург рассказала, что в прошлую массовую вакцинацию 24–27 июня на территории Международного выставочного центра от COVID-19 привили 7588 горожан.

Она также добавила, что начиная с этих выходных 3–4 июля горожане, зарегистрированные на прививку в сервисе “Дія”, смогут привиться не только в МВЦ, но и в пунктах вакцинации в Центрах первичной медико-санитарной помощи.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. За прошлые сутки в Украине сделали 17 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, 2,5 млн – с начала кампании по иммунизации от COVID-19. Первую дозу получили почти 1,9 млн человек, более 589 тыс. вакцинированы полностью.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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