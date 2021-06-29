 

Центр вакцинации в Киеве будет работать пять дней подряд

29.06.2021, 19:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцинация будет проходить с 30 июня по 4 июля. Записаться на нее можно онлайн по ссылке. Прививать граждан будут китайской вакциной CoronaVac.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург рассказала, что в прошлую массовую вакцинацию 24–27 июня на территории Международного выставочного центра от COVID-19 привили 7588 горожан.

Она также добавила, что начиная с этих выходных 3–4 июля горожане, зарегистрированные на прививку в сервисе “Дія”, смогут привиться не только в МВЦ, но и в пунктах вакцинации в Центрах первичной медико-санитарной помощи.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. За прошлые сутки в Украине сделали 17 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, 2,5 млн – с начала кампании по иммунизации от COVID-19. Первую дозу получили почти 1,9 млн человек, более 589 тыс. вакцинированы полностью.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / В Ивано-Франковске формируют отряд добровольцев на случай российского вторжения

04.01 / Соавтор идеи создания Skype предупредит об опасности искусственного интеллекта

26.05 / Педан и Руслана получили вторую дозу вакцины от коронавируса

28.10 / Компания Huawei выпускает новый смарт-дисплей для автомобилей

15.03 / WP – «крайний срок» вывода войск США из Афганистана всё ближе — но они, похоже, пока останутся

02.12 / France 24 – протесты вынудили Францию отказаться от запрета на съёмку полицейских

16.06 / В РФ создан нанопорошок для 6G-технологий

01.01 / Политзаключенный Шумков: Мне ввели психотропное вещество, я отключился и пришел в себя уже на территории России

17.05 / В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

05.03 / Le Monde – в школах Брюсселя процветает антисемитизм и теории заговора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика