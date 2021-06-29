 

В НАПК считают, что принятый Радой закон о лжи в декларациях с поправками Зеленского слишком мягок

29.06.2021, 19:48, Новости дня
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Верховная Рада 29 июня повторно поддержала законопроект №4651 о наказании за ложь в декларациях. Из документа убрали правки, которые ослабляли ответственность за нарушения, и из-за которых президент Владимир Зеленский ветировал закон.

“К сожалению, в своем вето президент уменьшил срок лишения свободы по статье 366-3 до одного года. Законопроект, внесенный президентом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 декабря 2020, предусматривал два года лишения свободы”, – говорится в сообщении НАПК

Для всех остальных преступлений предусмотрено более длительные сроки лишения свободы, начиная с двух лет.

“Сегодня главное, чего требует общество – это надлежащее наказание для коррупционеров. Принятие этого законопроекта – важный шаг для достижения этой цели. В то же время НАПК остается на своей позиции, что лишение свободы должно предусматриваться за умышленное указание недостоверных сведений в размере, начиная с 1 млн грн (по принятому закону – с 4,54 млн грн), а ответственность быть строгой и отвечать принципам равенства всех перед законом”, – заявил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК также отметили, что применить нормы закона можно будет только к декларациям за 2021 год. Их чиновники будут подавать в следующем году.

Контекст:

Уголовный кодекс Украины регламентировал ответственность за декларирование недостоверной информации статьей 366, которая предусматривала лишение свободы на срок до двух лет за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации – депутаты приняли законопроект №4460, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков говорил, что этот законопроект “не соответствует запросу украинского общества”. В НАПК призывали президента ветировать закон, но Зеленский его подписал.

В январе президент издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование, и внес законопроект №4651, который предусматривает восстановление тюремного наказания за ложь в декларации, в парламент как неотложный.

Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая поддержала инициативу Зеленского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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